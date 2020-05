Corona: Die Ereignisse vom 11. Mai und 12. Mai

22.30 Uhr: Kein Profi-Mannschaftssport bis um 5. Juni in Thüringen

Kein professioneller Mannschaftssport in Thüringen bis zum 5. Juni - diese Entscheidung der Thüringer Landesregierung teilte Gesundheitsministerin Heike Werner am Abend mit. Problematisch ist diese Entscheidung für den Fußball-Drittligisten Carl Zeiss Jena und damit die gesamte 3. Liga. Denn damit werden die Bestrebungen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) weiter dramatisch erschwert, die Saison in der 3. Liga am 26. Mai fortzusetzen. Jena ist einer von acht Vereinen, die bei der Abstimmung der 20 Drittliga-Klubs gegen eine Fortsetzung der Spielzeit votiert hatten. Zehn Klubs sprachen sich für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs aus.

22.10 Uhr: Pence will "einige Tage" auf Abstand zu Trump gehen

Wegen eines Corona-Infektionsfalls im engen Mitarbeiterumfeld von US-Vize-Präsident Mike Pence will dieser "für einige Tage" auf Abstand zu Präsident Donald Trump gehen. Es sei die "persönliche Entscheidung" von Pence, "einige Tage lang Abstand zu halten", sagte die neue Sprecherin des Weißen Hauses, Kayleigh McEnany. Zuvor hatte Trump angekündigt, als Schutzmaßnahme seine Kontakte zu Pence möglicherweise zu reduzieren. Im Weißen Haus waren in der vergangenen Woche binnen zwei Tagen zwei Corona-Fälle bestätigt worden. Unter anderem wurde die Sprecherin von Pence, Katie Miller, positiv auf das Coronavirus getestet. Nach Angaben Trumps fiel ein Test bei Pence selbst jedoch negativ aus.

21.45 Uhr: Ansteckungsrate wieder unter kritischem Wert von eins

In Deutschland ist die Virus-Ansteckungsrate nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) wieder unter den kritischen Wert von eins gesunken. Das RKI schätzt in seinem aktuellen Lagebericht die Rate auf 0,94 (Vortag: 1,07). Jeder Infizierte steckt damit statistisch nun wieder weniger als eine weitere Person an. "Von einem erneut ansteigenden Trend gehen wir bisher nicht aus", heißt es in dem RKI-Bericht.

21.35 Uhr: Spahn über Maskenbedarf: Lage hat sich entspannt

Die Lage auf dem Markt medizinischer Masken hat sich nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) entspannt. Die Beschaffung habe mühsam angefangen, sagte der CDU-Politiker im Interview mit der "Zeit". "Mittlerweile gelingt es uns aber, so viel zu beschaffen, dass mir die ersten kassenärztlichen Vereinigungen und Länder sagen "'der Hof ist voll, stell die Lieferungen ein'". Vor vier Wochen sei das noch schwieriger gewesen, sagte Spahn. Kliniken, Praxen und Pflegeeinrichtungen hatten zu Beginn der Corona-Krise kritisiert, dass nicht ausreichend Schutzausrüstung für die Beschäftigten zur Verfügung stehe.

21.10 Uhr: US-Demokraten wollen weiteres Billionen-Konjunkturpaket

Die Demokraten im Repräsentantenhaus wollen wegen der Corona-Krise ein weiteres massives Konjunkturpaket verabschieden. Mit dem Paket sollen mindestens drei Billionen US-Dollar (2,8 Billionen Euro) bereitgestellt werden, unter anderem für den Ausbau von Sozialprogrammen, die Gesundheitsversorgung sowie für Bundesstaaten und Kommunen, wie Nancy Pelosi, die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, erklärte. Die Demokraten könnten das rund 1.800 Seiten umfassende Gesetzespaket mit ihrer Mehrheit in der Parlamentskammer am Freitag beschließen, der von Republikanern kontrollierte Senat hat aber bereits abgewunken. Eine Verabschiedung erschien daher sehr unwahrscheinlich.

20.45 Uhr: Laschet: Grenzschließung "in dieser Woche" beenden

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will ein rasches Ende der Grenzschließung. "Es tut mir in der Seele weh, wenn ich sehe, dass die Schlagbäume in Europa wieder unten sind", sagte er der "Süddeutschen Zeitung". "Deshalb sollten wir in dieser Woche die Grenzschließung beenden und Europa wieder herstellen", sagte Laschet. "Wir stehen in Nordrhein-Westfalen in engem Austausch mit unseren Nachbarn in Belgien und den Niederlanden, um gemeinsam gegen die Pandemie zu kämpfen und hier perspektivisch den grenzüberschreitenden Tourismus wieder zu ermöglichen", sagte Laschet, der auch CDU-Bundesvize ist. Ob touristische Reisen wieder stattfinden könnten, müsse im Lichte der Infektionszahlen europäisch abgestimmt entschieden werden.

20.40 Uhr: Europäische Konservative fordern Ende der Corona-Grenzkontrollen

Die europäischen Konservativen erhöhen einem Medienbericht zufolge den Druck auf die EU-Kommission, sich für die Abschaffung der Grenzkontrollen zwischen den EU-Mitgliedsstaaten vom 15. Mai an einzusetzen. In einem Brief an ihre Parteifreundin, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU), forderten Abgeordnete der Europäischen Volkspartei (EVP) aus der ganzen EU ein Ende der zu Beginn der Corona-Krise eingeführten Kontrollen, berichtet das "RedaktionsNetzwerk Deutschland" vorab. Auch die Quarantäne-Vorschriften für EU-Bürger, die in ein anderes EU-Land reisen, sollten aufgehoben werden. An diesem Mittwoch will die EU-Kommission erklären, wie sie sich ein Ende des Corona-Grenzregimes vorstellt.

20.00 Uhr: Zahl der Corona-Neuinfektionen in Italien steigt deutlich

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in der Lombardei ist sprunghaft gestiegen. In der am schwersten von der Pandemie getroffenen Region Italiens seien binnen 24 Stunden 1.033 neue Fälle registriert worden, teilte das Gesundheitsministerium mit. In den vergangenen Tagen hatte die Lombardei jeweils nur wenige Hundert Neuansteckungen gemeldet.

19.40 Uhr: Alpenverein: Kletteranlagen öffnen wieder

Kletterer können nach wochenlanger Coronapause ihre Seile ausmotten: In fast allen Bundesländern können Außenbereiche von Kletterhallen bereits wieder öffnen, wie der Deutsche Alpenverein (DAV) mitteilte. Einzelne Bundesländer erlaubten auch Indoor-Klettern. Es gelten zugleich strikte Zugangs-, Abstands- und Hygieneregeln. Der DAV habe deshalb eine Expertengruppe eingesetzt, um Regeln zur Wiedereröffnung zu erarbeiten, sagt DAV-Geschäftsbereichsleiter Bergsport Wolfgang Wabel. "Oberstes Ziel ist es, einen behutsamen und verantwortungsvollen Wiedereinstieg des Sportbetriebs zu gewährleisten."

19.35 Uhr: Über 20.000 Tote in Pflegeheimen in England und Wales

Mindestens 20.000 Menschen in Pflegeheimen in England und Wales sind wohl am neuartigen Coronavirus gestorben. Das geht aus Reuters-Berechnungen auf Basis offizieller Daten hervor. In Großbritannien sind insgesamt mittlerweile mehr als 40.000 Menschen mutmaßlich an der vom Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben - so viele wie sonst nirgends in Europa.

19.25 Uhr: Twitter-Mitarbeiter dürfen "für immer" von zu Hause aus arbeiten

Twitter wird seinen Mitarbeitern erlauben, auch nach dem Ende der Corona-Krise uneingeschränkt im Homeoffice zu arbeiten. "Wenn unsere Beschäftigten in einer Rolle und Lage sind, die es ihnen erlauben, von Zuhause aus zu arbeiten, und sie für immer damit weitermachen wollen, werden wir das möglich machen", erklärte der Kurznachrichtendienst. Die vergangenen Monate hätten gezeigt, dass es funktioniert, wenn Menschen an verschiedenen Orten zusammenarbeiteten.

19.00 Uhr: Martin Schulz über Bundesliga-Start: "Kann gewaltig schiefgehen"

Ab Samstag soll die Fußball-Bundesliga mit Geisterspielen wieder starten. Der ehemalige SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz sieht die umstrittene Fortsetzung des Ligabetriebs mit gemischten Gefühlen. "Das Ganze kann auch gewaltig schiefgehen", sagte Schulz dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Zwar freue er sich auf die Spiele, "doch auf der anderen Seite muss ich auch die verschiedenen Risiken betrachten". Der Ex-Chef der Sozialdemokraten nannte neben dem gesundheitlichen Aspekt auch die Gefahr, dass der Fußball bei vielen als privilegiert in der Corona-Krise wahrgenommen wird.

18.10 Uhr: Drosten gegen Corona-Falschinformationen: Entbehrt jeder Grundlage

Der Berliner Virologe Christian Drosten übt scharfe Kritik an Falschinformationen zur Corona-Pandemie im Internet. In sozialen Medien kursierten zum Beispiel millionenfach abgerufene Videos, die "voller Unsinn" und "falscher Behauptungen" seien, sagte der Charité-Wissenschaftler im NDR-Podcast. Zum Teil seien Ärzte und Professoren dabei, "die irgendeinen Quatsch in die Welt setzen", ohne je zu den Themen gearbeitet zu haben. Namen nannte Drosten nicht. Hinzu kämen "richtige Verschwörungstheoretiker". Der Virologe schilderte, er bekomme ein Echo zurück in Form von Anschuldigungen, Fragen und Ideen, die Menschen auf Grundlage von Verschwörungstheorien entwickelten.

17.55 Uhr: Zahl der Corona-Toten in USA möglicherweise höher

Der prominente Immunologe und US-Regierungsberater Anthony Fauci hält es für möglich, dass die Corona-Pandemie in den USA mehr Menschenleben gefordert hat als bislang bekannt. Laut einer Aufstellung der Johns Hopkins Universität gibt es USA-weit inzwischen mehr als 1,3 Millionen bestätigte Corona-Infektionen und mehr als 80.000 Todesfälle. Fauci sagte am Dienstag bei einer Anhörung per Video im US-Senat, die tatsächliche Todeszahl sei vermutlich noch höher. So könne es Menschen gegeben haben, die zu Hause an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben seien, ohne dass dies in einer offiziellen Statistik gelandet sei.

17.12 Uhr: Frankreich will Ende der Einreisebeschränkungen "zu gegebener Zeit"

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und sein französischer Kollege Christophe Castaner haben über die Situation an der deutsch-französischen Grenze beraten. Sie seien bei einem Telefongespräch am Dienstagmorgen übereingekommen, die Einreisebeschränkungen "zu gegebener Zeit" aufzuheben, teilte ein Sprecher des französischen Innenministeriums mit. Dies solle koordiniert, schrittweise und nach einem gemeinsamen Zeitplan erfolgen. Der von Frankreich zu diesem Zeitpunkt festgelegte Horizont sei der 15. Juni.

16.37 Uhr: Zusätzliche Grenzübergänge nach Österreich wieder geöffnet

Die Bundespolizei hat mit den österreichischen Behörden vereinbart einige zusätzliche Übergänge an der Grenze ab Mittwoch zu öffnen. Betroffen ist unter anderem der Grenzübergang Oberjoch-Schattwald (von 7 bis 17 Uhr).

Ziel der Maßnahme: Lange Wartezeiten sollen an der Grenze zu Österreich reduziert werden. Einige Übergänge hatten deutsche und österreichische Behörden in den vergangenen Wochen wegen der anhaltenden Coronakrise geschlossen. Insbesondere zwischen dem Landkreis Passau und Oberösterreich herrscht ein reger Grenzverkehr. Viele Deutsche arbeiten in Österreich und umgekehrt viele Österreicher in Bayern.

Geöffnet werden nun nach Angaben des Bundespolizei Passau die Übergänge Breitenberg - Hinteranger/Vorderanger (von 7 Uhr bis 20 Uhr), Bad Füssing - Obernberg (von 6 Uhr bis 20 Uhr) und Voglau (von 7 bis 20 Uhr).

16.30 Uhr: Privatbanken und Gewerkschaften einigen sich auf Regeln zu Kurzarbeit

Die privaten Banken haben sich in der Corona-Krise mit den Gewerkschaften Verdi, DBV und DHV vorsorglich auf einen Tarifvertrag zur Kurzarbeit verständigt. Darin wird unter anderem die Aufstockung des staatlichen Kurzarbeitergelds geregelt, wie der Arbeitgeberverband des privaten Bankgewerbes (AGV Banken) mitteilte. "Derzeit ist bei den privaten Banken im Kerngeschäft kein Bedarf an Kurzarbeit erkennbar", betonte der Verband. Im Moment seien die Bankmitarbeiter etwa mit der Bearbeitung von Hilfskrediten sehr gut ausgelastet. Die Auswirkungen der Corona-Krise in den nächsten Wochen und Monaten ließen sich aber nicht abschätzen.

16.02 Uhr: Norwegen zapft gigantischen Staatsfonds an

Norwegen will zur Stützung seiner Wirtschaft in der Corona-Krise einen Rekordbetrag aus seinem staatlichen Pensionsfonds abziehen. Im Jahr 2020 sollen 420 Milliarden Kronen (umgerechnet knapp 38 Milliarden Euro) aus dem Fonds verwendet werden, um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie und des Ölpreisverfalls abzufedern, wie aus am Dienstag veröffentlichten Haushaltsentwürfen hervorgeht.

Der Pensionsfonds ist der größte der Welt, gegenwärtig wird er mit mehr als zehn Billionen Kronen bewertet - umgerechnet rund 900 Milliarden Euro. Seit den 90er Jahren legt der Staatsfonds einen Teil von Norwegens Öl-Einnahmen für künftige Generationen an. 2017 hatte der Fonds erstmals die symbolträchtige Marke von einer Billion Dollar erreicht.

16.01 Uhr: Corona schon länger an Bord von französischem Flugzeugträger

In der französischen Armee haben sich seit Beginn der Corona-Pandemie mehr als 1.770 Soldatinnen und Soldaten mit dem Virus infiziert. Darunter seien auch mehr als 1.000 Militärs auf dem Flugzeugträger "Charles de Gaulle", sagte Verteidigungsministerin Florence Parly vor einem Ausschuss des Senats, dem Oberhaus des Parlaments.

15.58 Uhr: Restaurantbesuche in Hamburg ab Mittwoch wieder möglich

Nach Wochen der Einschränkungen können auch die Menschen in Hamburg in der Corona-Krise ab Mittwoch neue Freiheiten genießen. So wird ein Restaurantbesuch wieder möglich. Der Senat beschloss einen ganzen Strauß an weiteren Lockerungen bei Schulen, Kitas, Sport, Geschäften und Altenheimen. Dies sei durch eine kluge Strategie und die Menschen möglich geworden, die mit Abstandhalten und Beschränkungen dafür gesorgt hätten, dass die Zahl der Neuinfektionen in Hamburg inzwischen niedrig sei, sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD).

15.55 Uhr: Nach Spuckattacke in London: Bahnhofsangestellte stirbt an Covid-19

In Großbritannien ist eine Bahnhofsangestellte an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, die von einem mutmaßlich mit dem Coronavirus infizierten Mann bespuckt und angehustet wurde. Die 47-jährige Belly Mujinga sei wenige Tage nach dem Angriff am 22. März auf dem Londoner Bahnhof Victoria erkrankt und Anfang April im Krankenhaus gestorben, erklärte die Verkehrsgewerkschaft TSSA. Das neuartige Coronavirus überträgt sich unter anderem über Speichel.

15.37 Uhr: Grenzöffnung: Europäische Lösung gefordert

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) hat sich vor dem Hintergrund zunehmenden Drucks aus den eigenen Reihen für eine europäische Lösung bei der Grenzöffnung zu den Nachbarländern ausgesprochen. "Es bringt ja nichts, wenn wir auf der einen Seite sagen, wir sind da jetzt mal ganz locker. Und auf der anderen Seite, in die andere Richtung wird zugemacht", sagte Brinkhaus vor einer Sitzung der Abgeordneten von CDU und CSU per Videoschalte. Nötig sei eine gemeinsame europäische Lösung.

15.26 Uhr: FDP fordert weiter Lohnfortzahlung im Fall von Kinderbetreuung

Die FDP fordert von Bund und Ländern dringend ein Konzept, um Eltern, die ihre Kinder wegen der Corona-Krise zu Hause betreuen müssen, eine Lohnfortzahlung sicherzustellen. Derzeit gebe es ein inakzeptables Gerangel zwischen Bund und Ländern, sagte FDP-Fraktionsvize Julika Sandt. "Ich fordere die bayerische Staatsregierung auf, eine Lösung zur Lohnfortzahlung der betroffenen Eltern zu finden." Schließlich sei bei der Hälfte der Kinder noch völlig unklar, wann sie wieder ihre Kita besuchen dürften.

15.25 Uhr: Frauenrat fürchtet Rückschritte in der Gleichstellungspolitik

Der Deutsche Frauenrat hat vor Rückschritten in der Gleichstellungspolitik durch die Corona-Krise gewarnt. Die Krise lege bestehende Defizite offen und sei "besorgniserregend für die gleichstellungspolitische Entwicklung in Deutschland", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung von 17 Frauenverbänden. Die Krise werde dabei auch als Vorwand genutzt, um Vorhaben zugunsten von mehr Teilhabe von Frauen zu verzögern und womöglich nicht mehr in dieser Legislaturperiode abzuschließen.

15.21 Uhr: Autohändler kämpfen mit Corona-Krise

Die Corona-Krise hat den Verbrauchern in Deutschland die Lust am Autokauf verdorben. Mehr als die Hälfte der Autohändler klagte bei einer am Dienstag veröffentlichten Blitzumfrage des Zentralverbandes Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK), seit der Wiedereröffnung des Autoläden vor drei Wochen liege die Zahl der Neuwagenverkäufe um 50 Prozent oder mehr unter dem Vorjahresniveau. Fast ein Drittel berichtete von Rückgängen zwischen 30 und 50 Prozent. Nicht einmal jeder Zwanzigste Händler meldete Rückgänge von weniger als 10 Prozent.

15.15 Uhr: CSU und Freie Wähler uneinig bei Ladenöffnungen am Sonntag

Die Corona-Krise hat die alte Meinungsverschiedenheit zwischen CSU und Freien Wählern über Ladenöffnungen an Sonntagen erneut zutage gefördert. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger zeigte sich nach der Sitzung des Kabinetts wieder offen für die Möglichkeit, zumindest zeitweise Geschäftsöffnungen an Sonntagen im Freistaat zu erlauben. Das letzte Wort sei in der Angelegenheit sicher noch nicht gesprochen, betonte der Freie-Wähler-Chef. Staatskanzleichef Florian Herrmann stellte für die CSU aber sofort klar: "Am Schutz des Sonntags wird sicher nicht gerüttelt."

15.07 Uhr: Hilfsorganisation: Ausländische Kinder aus Syrien-Camp holen

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie fordert die Hilfsorganisation Save the Children die Rückführung von rund 7.000 ausländischen Kindern aus dem Flüchtlingscamp Al Hol in Nordostsyrien. In dem Lager sind Familien aus 66 Nationen mit nachweislichen oder vermeintlichen Verbindungen zur Terrormiliz IS untergebracht.

Die Kinder und ihre Familien seien durch eine mögliche Ausbreitung von Covid-19 einer zusätzlichen Gesundheitsgefahr ausgesetzt und müssten daher in ihre Heimatländer gebracht werden, forderte die Kinderrechtsorganisation in einem Bericht zur aktuellen Lage in Al Hol. Viele Kinder in dem Lager hätten ein geschwächtes Immunsystem, Vorerkrankungen oder seien mangelernährt. Bis Ende 2019 hätten 22 Staaten 750 Menschen aus Al Hol in ihre Heimatländer, darunter Deutschland, zurückgebracht, schreibt das Kinderhilfswerk.

14.54 Uhr: Putin-Sprecher: "Ja, ich bin erkrankt"

Der Sprecher des russischen Präsidenten Wladimir Putin, Dmitri Peskow, ist mit einer Coronavirus-Infektion in ein Krankenhaus gebracht worden. "Ja, ich bin erkrankt. Ich werde behandelt", sagte Peskow der Agentur Interfax. Noch am Montag hatte Putin gesagt, dass Russland bei der Verlangsamung der Ausbreitung von Covid-19 erfolgreich sei, und Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen angekündigt.

14.50 Uhr: Berufspendler aus Tschechien erhalten Kurzarbeitergeld

Pendler aus Tschechien, die zum Arbeiten nach Bayern kommen, können laut der Agentur für Arbeit im oberpfälzischen Schwandorf Kurzarbeitergeld erhalten. Eine neue Weisung habe hier jetzt Rechtssicherheit geschaffen, teilte die Agentur mit. Der Weisung zufolge besteht eindeutig ein Anspruch auf Kurzarbeitergeld. Dadurch ist jetzt sichergestellt, dass tschechische Arbeitnehmer nicht gegenüber den einheimischen benachteiligt werden. Außerdem wird verhindert, das tschechische Arbeitskräfte in der Krise zwangsweise kündigen müssen und sich aus finanzieller Not womöglich einen neuen Arbeitsplatz im eigenen Land suchen.

14.45 Uhr: Sachsen: Weitere Lockerungen schon am Freitag

Sachsen will die meisten der bereits angekündigten Corona-Lockerungen schon auf diesen Freitag vorziehen. Das kündigte die Regierung nach einer Kabinettssitzung an. Nach der neuen Schutzverordnung sollen dann etwa Theater, Kinos und Freibäder wieder öffnen. Ursprünglich war das für kommenden Montag vorgesehen. In Ausnahmefällen dürfen auch Angehörige in Alten- und Pflegeheime besucht werden. Voraussetzung sind Hygiene-Konzepte.

14.43 Uhr: Tiroler Landesregierung will Tourismus nach Krise weiterentwickeln

Die Tiroler Landesregierung strebt nach der Corona-Krise einige Veränderungen im Tourismus an. "Wir müssen auch auf Entwicklungen eingehen, wo es durchaus Korrekturen benötigt", sagte der Tiroler Landeschef Günther Platter (ÖVP). In manchen Bereichen brauche es neue Akzente. Konkret forderte er einen neuen Schulterschluss zwischen dem Tourismus und der Bevölkerung, die vor allem hinsichtlich des Verkehrs belastet werde.

13.55 Uhr: Versammlungen in Thüringen ohne Teilnehmerbegrenzung möglich

In Thüringen sollen ab Mittwoch Demonstrationen wieder ohne Beschränkungen der Teilnehmerzahl möglich sein. Das sieht eine Verordnung vor, auf die sich das Kabinett geeinigt hat, wie das Gesundheitsministerium in Erfurt bekannt gab.

13.30 Uhr: Staatsregierung erarbeitet Konzept zum Umgang mit Protesten

Nach der Sitzung des bayerischen Kabinetts zum weiteren Vorgehen in der Corona-Krise hat Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) die Eindrücke von Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen als "verstörend" bezeichnet. Dort seien zum Teil absichtlich amtliche Vorgaben missachtet worden und Freiheit habe ihre Grenzen, wenn andere gefährdet würden. Der Rechtsstaat lasse sich "hier nicht auf der Nase herum tanzen", Innenminister Joachim Herrmann (CSU) werde daher gemeinsam mit den Kommunen ein Konzept zum Umgang mit solchen Protesten erarbeiten.

13.07 Uhr: Künftiger Augsburger Bischof nennt Corona-Aufruf "zynisch"

Der ernannte Augsburger Bischof Bertram Meier hat sich mit deutlicher Kritik von dem Corona-Aufruf von Kardinal Gerhard Ludwig Müller, Erzbischof Carlo Maria Vigano und anderen Bischöfen distanziert. "Jeder muss in einer freiheitlichen Gesellschaft seine Meinung frei äußern dürfen, aber in unserem Bistum haben wir einen Priester an Corona verloren" sagte Meier der "Augsburger Allgemeinen" (Mittwoch). "Hier von einer 'Weltverschwörung' zu reden, empfinde ich geradezu als zynisch", erklärte Meier.

Die Gruppe um Müller und Vigano hatte eine Warnung veröffentlicht, nach der die Corona-Pandemie genutzt werden solle, um eine Weltregierung zu schaffen, "die sich jeder Kontrolle entzieht". Sie werde als Vorwand genutzt, um "Grundfreiheiten unverhältnismäßig und ungerechtfertigt" einzuschränken.

12.48 Uhr: Politiker fordern Ende von Grenzkontrollen

In der Debatte um eine Wiedereröffnung der deutschen Grenzen drängt Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) ebenso wie der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) und seine rheinland-pfälzische Kollegin Malu Dreyer (SPD) auf rasche Maßnahmen. Zur Begründung verwies Laschet in der "Rheinischen Post" auf das Ende des Lockdowns in Frankreich. Ohne den Binnenmarkt mit offenen Grenzen könne Deutschland die Krise nicht überwinden.

Der FDP-Innenexperte Benjamin Strasser sagte, es sei allein mit dem "Starrsinn" von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) zu erklären, dass die Grenzen trotz des Absinkens der Corona-Neuinfektionen nach wie vor geschlossen seien: "Horst Seehofer muss die Grenzen umgehend öffnen, ansonsten muss die Kanzlerin ein Machtwort sprechen." Die Infektionszahlen hätten sich in Europa deutlich angeglichen, die Grenzschließungen seien daher "nicht mehr tragbar".

Seehofer hatte vergangene Woche klar gemacht, dass er vor dem 15. Mai keine Lockerungen der Bestimmungen akzeptieren will. Dann laufen die bisherigen Maßnahmen aus.

11.50 Uhr: München will Oktoberfest-Buden in der Stadt verteilen

Nach der Absage des Oktoberfests und anderer Volksfeste will die Stadt München neue Wege gehen: Buden und bestimmte Fahrgeschäfte könnten den Überlegungen zufolge dezentral an verschiedenen Orten in der Stadt aufgestellt werden. Das sollen kein Wiesn-Ersatz sein, betonte der Münchner Wirtschaftsreferent und Wiesnchef Clemens Baumgärtner (CSU). Es gehe vielmehr darum, den Sommer in der Stadt zu gestalten und den unter der Corona-Krise leidenden Schaustellern zu helfen.

Am Mittwoch will der Stadtrat über die Vorschläge beraten. In einem gemeinsamen Antrag haben SPD, Grüne und CSU die Stadtverwaltung aufgefordert, "schnellstens zu ermöglichen", dass Münchner Schausteller an bestimmten Plätzen volksfesttypische Speisen zum Mitnehmen anbieten können.

Am 21. April hatten Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) das Oktoberfest für dieses Jahr wegen der Corona-Situation abgesagt.

11.34 Uhr: Jetzt rund 400 Corona-Fälle in Schlachthof bei Pforzheim

In einem Schlachthof in Birkenfeld bei Pforzheim sind weitere mehr als 80 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit steige die Zahl der Mitarbeiter, die mit Covid-19 infiziert sind oder waren, auf rund 400, sagte eine Sprecherin des Landratsamtes im baden-württembergischen Enzkreis. Das ist knapp ein Viertel der Belegschaft von etwa 1.100 Mitarbeitern.

Fast 150 Mitarbeiter seien inzwischen genesen. Das bedeutet, dass sie zwar wieder zur Arbeit dürfen. Sie unterliegen aber weiter der Betriebsquarantäne und dürfen sich nur zwischen Wohnung und Arbeitsstätte bewegen, wie die Sprecherin weiter erklärte. Die infizierten Mitarbeiter, die in beengten Wohnverhältnisse lebten, sind vom Landratsamt seit einiger Zeit in Ausweichunterkünften untergebracht.

Laut der Sprecherin war eine Schließung des Unternehmens geprüft, aber verworfen worden. Dafür gebe es keine rechtliche Handhabe, solange die Firma sich an die Auflagen halte.

11.28 Uhr: Schul- und Kita-Schließungen hatten laut Studie größte Wirkung gegen Corona

Einer Studie zufolge hatte die Schließung von Schulen und Kindertagesstätten den größten Effekt unter den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Dadurch sei die Wachstumsrate der bestätigten Infektionen um 7,9 Prozentpunkte verringert worden, heißt es in der Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg. Auf die verhängten Ausgangsbeschränkungen entfallen demnach 5,0 Prozentpunkte, auf die Einstellung des Profi- und Breitensports 3,4 Prozentpunkte. Für die Schließungen unter anderen in den Bereichen Einzelhandel, Gastgewerbe oder Friseure und Kosmetik hätten sich dagegen kaum Wirkungen gezeigt, erklären die Forscher.

Eine kontrollierte Öffnung der Dienstleistungsbranchen des öffentlichen Lebens ohne beträchtliche Verstärkung des Infektionsgeschehens sei daher möglich, so die Studie. Großveranstaltungen etwa im Sport seien aber weiter kritisch zu beurteilen. Die zügige Öffnung von Schulen und Kitas sei aus sozialer und pädagogischer wie auch aus Arbeitsmarktsicht von immenser Bedeutung.

10.43 Uhr: Infektionsgeschehen erreicht laut RKI ein "Plateau"

Die Zahl täglicher Corona-Neuinfektionen in Deutschland verringert sich dem Robert Koch-Institut kaum mehr und nähert sich einem "Plateau". RKI-Vizepräsident Lars Schaade erklärte in Berlin, die aktuelle Reproduktionszahl, kurz R-Wert, der angibt, wie viele Personen ein Infizierter ansteckt , könne daher auch künftig um den Wert von eins liegen. Zuletzt lag der R-Wert knapp über eins.

Bei geringen Fallzahlen veränderten einzelne Ausbrüche wie an Schlachthöfen die Ansteckungsrate aber schnell, so Schaade. Das Institut werde daher künftig auch eine Ansteckungsrate veröffentlichen, die einen längeren Zeitraum berücksichtigt. Dieser sogenannte stabile R-Wert liege derzeit unter eins und bilde jeweils das Infektionsgeschehen ab etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

Der Reproduktionsfaktor sei zudem nicht alleine entscheidend, um die aktuelle Lage zu bewerten. Wichtig seien auch die Zahl der Neuinfektionen im Tagesvergleich, die Zahl der positiv ausgefallenen Tests sowie die Be- und Auslastung des Gesundheitswesens, sagte Schaade.

09.57 Uhr: Medientage München 2020 finden als digitale Konferenz statt

Das Branchentreffen Medientage München findet in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie als digitale Konferenz statt. Dafür wird die Veranstaltung im Herbst auf eine ganze Woche ausgedehnt mit einer begleitenden virtuellen Expo, interaktiven Networking-Möglichkeiten und Entertainment-Formaten. Digital angeboten werden unter dem Motto "This is Media NOW" vom 24. bis 30. Oktober mehr als 100 Vorträge, Interviews, Masterclasses und Networking Sessions, wie die Medientage mitteilten. Auch die drei traditionellen Highlights Medientage-, Audio- und TV-Gipfel sowie der Journalism Summit sollen per Video stattfinden. Ganz geben die Veranstalter die Hoffnung auf begrenzte persönliche Treffen aber nicht auf: Je nach aktueller Lage im Oktober seien kleinere physische Events in München geplant.

09.07 Uhr: Bayerns Metall- und Elektroindustrie nur zu zwei Dritteln ausgelastet

Bayerns wichtigste Industriebranche, die Metall- und Elektroindustrie, trifft die Corona-Krise weiterhin hart. Für dieses Jahr erwarten über 83 Prozent der Unternehmen einen Umsatzrückgang, ergab eine Umfrage der bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbände bayme vbm. Im Schnitt befürchten die Firmen ein Minus von 21 Prozent gegenüber dem Jahr 2019. Von Einschränkungen in der Produktion berichten über 90 Prozent der Unternehmen. 62 Prozent der bayerischen M+E Unternehmen arbeiten aktuell kurz. Die Kapazitätsauslastung ist auf knapp 67 Prozent gesunken und damit auf dem Tiefpunkt der Wirtschaftskrise 2009. Am niedrigsten ist der Auslastungsgrad in der Auto- und Zulieferindustrie mit sogar nur 39 Prozent.

08.37 Uhr: Polizeigewerkschaft warnt vor Fan-Ansammlungen beim Bundesliga-Re-Start

Die gelockerten Corona-Bestimmungen der Bundesregierung könnten "unter 'ausgehungerten' Fußballfans zu einer unbedarften Leichtsinnigkeit führen". Das sagte der stellvertretende Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Jörg Radek, dem "Kicker" zum Re-Start der Fußball-Bundesliga am Samstag ohne Zuschauer.

Radek appellierte an die Fans: "Lasst die Mannschaften spielen und haltet euch an die Regeln. Das ist genauso wichtig wie auf'm Platz." Die Wiederbelebung des Spielbetriebs sei "prinzipiell ein gute Sache", so Radek, er habe aber "vor gut zwei Wochen davor gewarnt, zu früh Geisterspiele zu veranstalten. Dabei bleibe ich auch. Unsere Erfahrung lehrt, dass sich schon bei anderen Gelegenheiten Menschen in Größenordnungen zusammengefunden haben, die die Corona-Maßnahmen letztlich konterkariert haben."

08.12 Uhr: WHO sieht sieben bis acht Top-Impfstoffkandidaten

Die Weltgesundheitsorganisation WHO sieht auf der Suche nach einem Impfstoff gegen das neue Coronavirus sieben bis acht vielversprechende Kandidaten. Vor zwei Monaten sei man noch von 12 bis 18 Monaten ausgegangen, bis es einen Impfstoff gibt, doch die Aktivitäten seien beschleunigt worden, sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus bei einer Videoschalte des Wirtschafts- und Sozialrats der UN: "Wir haben jetzt gute Kandidaten, die Top-Kandidaten sind etwa sieben oder acht."

Die von 40 Ländern, Organisationen und Banken für Forschung, Behandlung und Tests zugesagten 7,4 Milliarden Doller würden allerdings nicht ausreichen, so Tedros. Zusätzliches Geld werde benötigt, um die Entwicklung eines Impfstoffs zu beschleunigen und um genug davon zu produzieren.

07.35 Uhr: Krankenkassen fordern Finanzhilfen vom Bund

Wegen Zusatzausgaben und Mindereinnahmen durch die Corona-Krise fordern die gesetzlichen Krankenkassen staatliche Unterstützung. Nach Angaben des Spitzenverbandes der Krankenkassen wurde darüber am Montag mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) beraten. Die Vorstandsvorsitzende Doris Pfeiffer sagte, man sei sich einig gewesen, dass "spätestens im Herbst mit dem Bundesfinanzminister über einen höheren Bundesanteil an der Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung zu sprechen" sei.

In einem Positionspapier der Kassen für das Gespräch mit Spahn ist die Rede von Steuermitteln. Ohne gesetzliche Maßnahmen steuerten die Krankenversicherungen auf einen existenziell bedrohlichen Liquiditätsengpass zu, heißt es darin.

07.24 Uhr: Laschet will Quarantäne für Auslands-Rückkehrer lockern

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) drängt auf eine weitere Lockerung der staatlichen Auflagen zur Eindämmung des Coronavirus. In der "Rheinischen Post" plädierte er dafür, die Quarantäne-Pflicht für Rückkehrer aus den europäischen Ländern zu lockern. Zur Begründung verwies er auf das Ende des Lockdowns in Frankreich, wo die Menschen seit Montag wieder deutlich mehr Freiheiten haben. Zugleich bekräftigte er seine Forderung nach einer raschen Öffnung der deutschen Grenzen.

Jeder, der aus dem Ausland nach Deutschland einreist, muss sich derzeit für zwei Wochen in Quarantäne begeben. Für Menschen, die mit einer Ausnahmegenehmigung einreisen - also etwa für Berufspendler - gilt diese Pflicht allerdings nicht.

Am Montag hatte sich auch das CDU-Präsidium für eine zügige Öffnung der Grenzen zu den Nachbarländern ausgesprochen - unter Beibehalten der Sicherheitsstandards. Innenminister Horst Seehofer (CSU) hatte zuletzt erklärt, es bestehe Einvernehmen in der Bundesregierung, die Kontrollen zunächst bis zum 15. Mai fortzusetzen. Im Laufe der Woche soll über das weitere Vorgehen entschieden werden.

05.31 Uhr: Fast 1.000 Neuinfektionen in Deutschland

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in Deutschland steigt um 933 auf 170.508, wie Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) für Infektionskrankheiten zeigen. Die Zahl der Todesopfer stieg binnen 24 Stunden um 116 auf 7.533.

4.04 Uhr: Handel fordert verkaufsoffene Sonntage wegen Corona

Der Bayerische Einzelhandel fordert mehr verkaufsoffene Sonntage, um den Konsum wieder anzukurbeln. Der Chef des Handelsverbands Bayern, Puff, forderte in der "Augsburger Allgemeinen" die rechtlichen Auflagen vorübergehend auszusetzen. Nach seinen Worten muss es das Ziel sein, die Geschäfte und die Innenstädte wieder zu beleben. Bayerische Gemeinden können dem Handel erlauben, an maximal vier Sonn- oder Feiertagen zu öffnen. Das ist beschränkt auf konkrete Anlässe wie Märkte, Messen oder Stadtfeste. Im Freistaat gibt es immer wieder Diskussionen um die verkaufsoffenen Sonntage.

02:41 Uhr: China meldet nur einen neuen Fall - keine weiteren Toten

China bestätigt binnen 24 Stunden nur einen neuen Coronavirus-Fall, tags zuvor waren es 17. Gemäß der Nationalen Gesundheitskommission handelt es sich um einen sogenannten "importierten Fall": ein Infizierter war aus einem anderen Land eingereist. Die Gesamtzahl der Erkrankten auf dem chinesischen Festland liegt nach offiziellen Angaben bei 82.919, die Zahl der Todesopfer bleibt unverändert bei 4633.