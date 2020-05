"Rücksichtslos": Kommunalpolitiker empört über Corona-Demos

Nachdem es bereits in München und Nürnberg zu Demos gegen die Corona-Regelungen gekommen war, hat die Protestwelle nun auch kleinere bayerische Gemeinden erfasst. Am Samstagnachmittag versammelten sich etwa in Traunstein auf dem Stadtplatz mehrere Hundert Menschen - trotz Kontaktbeschränkungen und zum Großteil ohne Mund-Nasen-Schutz.

Traunsteiner Stadtrat veröffentlicht Video des Protests

Rolf Wassermann, CSU-Stadtrat in Traunstein, ist darüber entsetzt: "Man macht einfach so weiter, wie wenn nie etwas gewesen wäre. Ich fühle mich ehrlich gesagt richtig verarscht, wenn ich beim Einkaufen eine Maske aufsetze und mich anstelle – und dann gibts Menschen, denen ist es völlig wurscht", sagt der Kommunalpolitiker in einem Video, das er aus einigem Abstand von der Demonstration aufgenommen und anschließend auf Facebook geteilt hat.