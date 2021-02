Corona-Ausbruch: Skiort in Tirol wird isoliert

Der Skiort Mayrhofen in Tirol wird für mehrere Tage unter Quarantäne gestellt. Das berichten mehrere österreichische Medien unter Berufung auf den Krisenstab des Landes Tirol. Grund seien zahlreiche neue Corona-Fälle, darunter offenbar auch viele mit der südafrikanischen Variante.

Wie der ORF berichtet, sind ein Kindergarten und eine Schule in Mayrhofen von dem neuen Ausbruch betroffen. Beide Einrichtungen sind inzwischen geschlossen. Insgesamt sind derzeit 42 Menschen im Ort mit Corona infiziert, in 29 Fällen handele es sich um die südafrikanische Variante.

Ausreise nur mit PCR-Test

Alle Bürger von Mayrhofen sind der "Tiroler Tageszeitung" zufolge aufgerufen, sich in den nächsten Tagen zweimal verpflichtend testen zu lassen. Wer den Ort im Bezirk Schwaz verlassen möchte, müsse einen negativen PCR-Test vorlegen, der nicht älter als 72 Stunden sei, hieß es weiter.

Viele Fälle mit südafrikanischer Variante in Tirol

Tirol gilt als Hotspot der südafrikanischen Variante. Deutschland hat an der Grenze deshalb Kontrollen eingeführt. Sie gelten bis mindestens 3. März.

Kritik an der Entscheidung hatte erst am Dienstag der bayerische Staatskanzleichef Florian Herrmann zurückgewiesen: Manche hätten es noch immer nicht verstanden, dass ein Eintrag der südafrikanischen Variante, etwa aus Tirol, zu der bereits in Bayern immer stärker vorhandenen britischen Variante hierzulande wieder "zu enormen Schwierigkeiten" führe.