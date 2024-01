CO₂-Umlage: Vermieter müssen sich beteiligen

Zum Start ins Jahr 2024 wurde die so genannte CO2-Abgabe von zuletzt 30 Euro auf 45 Euro je Tonne Öl oder Gas (2025: 55 Euro) angehoben. Die finanziellen Auswirkungen dieser CO₂-Bepreisung bei den Heizkosten mussten in Deutschland, bis zum vergangenen Jahr, ausschließlich die Mieter tragen. Vermieter von Wohnungen und Wohngebäuden konnten die Kosten für CO₂-Emissionen, die durch das Brennstoffemissionshandelsgesetz und das Europäische Emissionshandelssystem (ETS) entstanden sind, vollständig an ihre Mieter weitergeben. Mieter wiederum konnten die Abgabe auf Öl oder Gas nur durch Sparen drücken.

Teilung der CO₂-Kosten beim Heizen ab 2024 voll wirksam

In Bayern heizen laut Bayerischem Landesamt für Statistik (2022) immerhin noch rund sieben von zehn Haushalten mit Gas oder Öl. Während hohe Energiepreise samt CO₂-Abgabe vor allem bei den Mietern für einen Anreiz zum sparsameren Heizverbrauch sorgten, gab es bislang für Vermieter kaum eine Motivation für Sanierungsmaßnahmen im Sinne des Klimaschutzes. Das sogenannte Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetz (CO₂-KostAufG) soll das zumindest im kleinen Rahmen ändern.

Mittlerweile wird die Verteilung der CO₂-Kosten beim Heizen von Wohngebäuden zwischen Mietern und Vermietern neu berechnet. Ein Stufenmodell des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) orientiert sich dabei am energetischen Zustand des Mietshauses. Kurz: Je emissionsreicher ein Gebäude ist, desto höher ist der Anteil der Kosten, den der Vermieter übernehmen muss.

Mieter in schlecht gedämmten Gebäuden sollen dadurch etwas entlastet werden. Das Gesetz ist bereits seit 2023 in Kraft, bei den letzten Kostenabrechnungen, die schon vor diesem Zeitraum begonnen haben, trägt der Mieter die CO₂-Abgabe aber noch allein. Daher wird die geteilte CO₂-Abgabe bei den meisten Mietern erst mit der Heizkostenabrechnung voll wirksam werden, die in 2024 erstellt werden.