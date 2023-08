Cannabis am Steuer: Sollte der Grenzwert angepasst werden?

Mußhoff: Gelegenheitskonsumenten stellen Gefahr dar

Und es gibt laut Professor Mußhoff ein weiteres Problem in der gesamten Diskussion: "Die grundsätzliche Frage, die sich dabei stellt, ist, an wem sich der Grenzwert orientieren soll? An dem Gelegenheitskonsumenten oder an jemandem, der regelmäßig Cannabis konsumiert? Definitiv stellt der Gelegenheitskonsument eine größere Gefahr dar, da er stärker auf den Konsum von Cannabis reagiert", erklärt Mußhoff.

Kurz gesagt: Raucht jemand ab und an einen Joint, ist er schneller nicht mehr "fahrsicher" und hat auch schneller eine höhere Konzentration THC im Blut. Im Gegensatz dazu steht eine Person, die regelmäßig konsumiert, da sich eine hohe Konzentration THC dabei auch über längere Zeit festsetzen kann. Dieser ist zwar aufgrund des Gewöhnungseffektes eventuell noch fahrsicher, hat jedoch einen deutlich erhöhten THC-Wert.

Würde sich der Grenzwert auf die momentan möglicherweise angedachten 3 bis 3,5 Nanogramm erhöhen, würde der Gelegenheitskonsument, der eigentlich bereits bei einem Nanogramm nicht mehr fahrsicher ist, nicht mehr belangt werden können. Er wäre dann aber aus wissenschaftlicher Sicht ziemlich sicher nicht mehr imstande, ein Fahrzeug zu führen, da die Wirkung des THC zu markant wäre.

"Bereits nach EU-Recht sind Personen, die regelmäßig Drogen konsumieren, von der Teilnahme am Straßenverkehr ausgeschlossen. Warum sollten wir also einen Grenzwert gemessen an dieser Personengruppe anheben?", gibt Professor Mußhoff zu bedenken.

Polizei: Legalisierung als "unausgegorenes Vorhaben"

Der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jochen Kopelke, äußert ebenfalls Kritik an den Plänen zur Legalisierung: "Der gesamte Gesetzentwurf der Bundesregierung ist nicht zufriedenstellend. Der Straßenverkehr ist dabei nur ein Teil des insgesamt unausgegorenen Vorhabens."

Kopelke: Grenzwerte sollten eher abgesenkt als erhöht werden

Ein veränderter Grenzwert könne bedeuten, dass sich Menschen, die Cannabis konsumiert haben, guten Gewissens, trotz Auf- und Ausfallerscheinungen, eher hinter das Steuer setzten und berauscht am Straßenverkehr teilnehmen würden, so Kopelke. "Die berauschende Wirkung von Cannabis hat negative Folgen für die Fahrsicherheit. Also ist eine breite, bundesweite Kampagne notwendig, die nachhaltig verdeutlicht, dass sich Kiffen und die Teilnahme am Straßenverkehr gegenseitig ausschließen", erklärt der Gewerkschaftsvorsitzende.

Denn unabhängig von Grenzwertbestimmungen zeige laut Kopelke polizeiliches Erfahrungswissen, wie oft Menschen sich selbst nach dem Konsum von Drogen oder Alkohol falsch einschätzten. Zusätzlich zu der Sorge um mangelndes Wissen über die Wirkung von Cannabis, geht der Bundesvorsitzende der GdP sogar noch weiter: "Generell sollte sich die Diskussion jedoch dahin entwickeln, über eine Absenkung aller Grenzwerte zu diskutieren". Er plädiert dafür, die Sicherheit im Straßenverkehr nicht zu vergessen: "Wir fordern den Gesetzgeber auf, auch der Verkehrssicherheit Priorität einzuräumen. Ein möglichst niedriger Grenzwert würde dabei helfen, das Bewusstsein für ein berauschtes Fahren zu schärfen", sagt Bundesvorsitzender Kopelke.

Kritik: Zu wenig Personal, zu wenig Aufklärung, keine Gelder

Die Gewerkschaft der Polizei sieht vor allem Probleme in der personellen Besetzung und in dem Willen der Bundesregierung, Gelder zur Verfügung zu stellen. Voraussetzung für die Umsetzung seien eine flächendeckend funktionierende polizeiliche Verkehrsüberwachung und sehr hohe Bußgelder. Das "Entdeckungsrisiko" müsse entsprechend hoch sein. Dazu seien ausreichend Personal und eine zeitgemäße technische Ausstattung unabdingbar.

Wie aber kann der Konsum überhaupt kontrolliert werden? Kopelke zeigt sich auch hier eher enttäuscht von den gegenwärtigen Maßnahmen der Politik: "Standardisierte, moderne Drogentests könnten im Einsatz die Fahrt zur Dienststelle und eine Blutentnahme entbehrlich machen. Weniger Aufwand für uns Polizisten, aber auch hierzu hat die Bundesregierung keine Aussage getroffen", so Kopelke.

ADAC: Erhöhung des Grenzwertes Risiko für Verkehrssicherheit

Auch der ADAC sieht eine Erhöhung des Grenzwertes als Gefahr an, vor allem Neu- und Gelegenheitskonsumenten würden ein Risiko darstellen: "Der Konsum von Drogen kann die Wahrnehmung verändern und u. a. das Reaktionsvermögen negativ beeinflussen. Insbesondere Personen, die im Zuge einer Legalisierung Cannabis ausprobieren wollen und sich vorab nicht mit der Thematik auseinandergesetzt haben, sind sich gegebenenfalls der Gefahren nicht ausreichend bewusst." Konsumierende könnten die mit dem Konsum einhergehende beeinträchtigende Wirkung nicht realistisch abschätzen, so der ADAC in der schriftlichen Stellungnahme, die BR24 vorliegt.

Der ADAC fordert darin weiterhin, dass der neue Grenzwert so definiert sein müsse, dass "eine Verschlechterung der Verkehrssicherheit tatsächlich zu erwarten und nicht nur theoretisch möglich ist".

Heftige Kritik an Legalisierungs-Plänen der Bundesregierung

Die Union fordert unterdessen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) auf, die geplante Teillegalisierung des Cannabis-Anbaus und -Konsums zu stoppen. Die Bundesregierung dürfe die breite Kritik von Ärzten, dem Deutschen Richterbund und der Gewerkschaft der Polizei nicht länger ignorieren, forderte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Mittwoch: "Wenn Lauterbach immer noch nicht zur Vernunft kommt, muss Bundeskanzler Scholz die Notbremse ziehen und den aberwitzigen Legalisierungs-Kurs stoppen."

Dem am Mittwoch vorgestellten Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zufolge sollen ab dem Alter von 18 Jahren Kauf und Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis straffrei sein. Der Bezug soll über sogenannte Cannabis-Clubs ermöglicht werden. Im Eigenanbau zu Hause sollen zudem bis zu drei Pflanzen erlaubt sein.

Mit Informationen von Reuters.