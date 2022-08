Bundeswehr-Einsatz in Mali wird vorerst ausgesetzt

Deutschland setzt den Bundeswehr-Einsatz im westafrikanischen Mali vorerst aus. Transportflüge und Aufklärungsoperationen würden bis auf Weiteres eingestellt, teilte das Bundesverteidigungsministerium in Berlin mit.

Malische Regierung verweigert Überflugrechte

Das Bundesverteidigungsministerium begründete die Entscheidung im Kurzbotschaftendienst Twitter damit, dass die malische Militärregierung der UN-Stabilisierungsmission Minusma abermals die Überflugrechte verweigert habe. "Daher müssen wir Maßnahmen ergreifen und stellen die Operationen unserer Aufklärungskräfte und die Transportflüge mit CH-53 bis auf Weiteres ein", erklärte Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD).

"Taten sprechen eine andere Sprache als die Worte"

Lambrecht übte deutliche Kritik an ihrem malischen Amtskollegen Sadio Camara. "Die Taten Camaras sprechen eine andere Sprache als seine Worte", beklagte sie. Erst am Donnerstag soll sie in einem Telefonat von Camara noch die Zusicherung erhalten haben, dass die Flüge zum Truppenaustausch wieder aufgenommen werden können.