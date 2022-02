Bundespräsidenten-Wahl im Ticker: 1.472 Delegierte stimmen ab

10.20 Uhr: Start mit einem Gottesdienst

Vor der Wahl des Bundespräsidenten waren am Sonntagmorgen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Bundesversammlung zu einem ökumenischen Gottesdienst in Berlin zusammengekommen. In seiner Predigt unterstrich der Leiter des Katholischen Büros in Berlin, Karl Jüsten, die Bedeutung von Werten und Haltung für die Demokratie. Große Herausforderungen könnten nur bewältigt werden, wenn jede und jeder einzelne dazu bereit sei, das Gute nicht nur zu wollen, sondern es auch zu tun.

Die Bundesversammlung hat dieses Mal 1.472 Mitglieder: alle Bundestagsabgeordneten und genauso viele von den Landtagen nominierte Wahlmänner und -frauen, darunter auch Prominente aus Sport, Kultur und Wissenschaft. Um 12.00 Uhr tritt die Bundesversammlung zusammen, um den Bundespräsidenten oder die Bundespräsidentin zu wählen.