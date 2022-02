Bundespräsident Steinmeier vor seiner wohl zweiten Amtszeit

Steinmeier wirkt zugänglich und nahbar, er kann auf Menschen zugehen und ihnen in die Augen sehen. Dennoch reißt er in seinen Reden nicht mit. Seine sonore Stimme kann erzählen, aber nicht begeistern. Er bleibt oft in derselben Tonlage, dabei hätte er viele Varianten in der Stimme. In Gesten ist Steinmeier besser als in Reden.

Herausforderungen der zweiten Amtszeit: Wann kommt die "Ruckrede"?

Von Steinmeier ist noch kein Satz in die Geschichtsbücher eingegangen, so wie sie von anderen Bundespräsidenten nachzulesen sind. Der 8. Mai als "Tag der Befreiung" von Richard von Weizsäcker bleibt unvergessen, ebenso wie der von Roman Herzog eingeforderte "Ruck", der durch Deutschland gehen müsse. Für Christian Wulff gehörte der "Islam zu Deutschland". Und für Steinmeier?

Verschwörungstheoretiker säumen die Straßen, Impfgegner kleben sich gelbe Judensterne auf die Jacken. Die Corona-Pandemie ist noch nicht überstanden. Ein Fünftel der Beschäftigten arbeitet im Niedriglohnsektor, die Klimaziele werden Geld kosten, Energie wird teurer. Es gibt viele Themen, die die Menschen aufregen, berühren, in Existenznot bringen.

Steinmeier kann gut auf Menschen zugehen. Die viel zitierte Spaltung der Gesellschaft sieht er so nicht. Er glaubt an Versöhnung, Miteinander und konstruktives Streiten. Der wohl auch künftige Bundespräsident braucht in den nächsten Monaten viel Überzeugungskraft.