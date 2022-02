Der Bundespräsident: Wie er gewählt wird und was er macht

Im Normalfall wird der Bundespräsident alle fünf Jahre gewählt. Die Kandidaten kann jedes Mitglied der Bundesversammlung vorschlagen. Einzige Voraussetzung: Die Bewerber müssen wahlberechtigt und mindestens 40 Jahre alt sein und die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen.

In der Regel sprechen sich die großen Parteien im Vorfeld ab. So auch diesmal: SPD, Grüne FDP und die Unionsparteien haben sich auf Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier als Kandidat verständigt, der deshalb auf einen breiten Rückhalt bauen kann. Gegen Steinmeier treten an: der Sozialmediziner Gerhard Trabert (nominiert von der Linken), der Ökonom Max Otte (Kandidat der AfD) und die Astrophysikerin Stefanie Gebauer (für die Freien Wähler).

Die Bundesversammlung - was ist das eigentlich?

Die Bundesversammlung besteht zur Hälfte aus den Abgeordneten des Bundestags. Die andere Hälfte wird von den Länderparlamenten bestimmt. Weil der Bundestag zur Zeit 736 Sitze hat, sitzen diesmal 1.472 Mitglieder in der Bundesversammlung.