Britische Turbulenzen - Truss entlässt Finanzminister Kwarteng

Liz Truss steht unter großem politischen Druck

Kwarteng war zuvor vom Jahrestreffen des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington zu dringenden Gesprächen zurück nach London geflogen. Truss und Kwarteng standen unter immensem Druck, ihre Pläne für geplante weitreichende Steuersenkungen zurückzunehmen, um die Finanzmärkte zu beruhigen und zunehmenden Widerstand aus der eigenen Partei abzufedern. Die Steuersenkungen hätten hohe neue Schulden zur Folge. Anleger befürchteten ein Anfachen der Inflation. Das Pfund fuhr im Verhältnis zum US-Dollar in den Keller. Die Bank of England musste mehrmals intervenieren und Staatsanleihen kaufen, um deren Preisverfall aufzuhalten und den Kollaps von Pensionsfonds zu verhindern. Steigende Zinsen für Immobilienkredite verschärfen für viele Hausbesitzer die Krise.

Ist Kwarteng der Sündenbock?

Kwarteng hatte am Donnerstag noch zurückgewiesen, dass die Regierung eine Kehrtwende vollziehen könnte. In einem Interview mit dem "Daily Telegraph" zeigte er sich schließlich weniger entschlossen. Wegen der Kritik hatten Truss und Kwarteng bereits die geplante Streichung des Spitzensteuersatzes wieder einkassiert.

Kwartengs Rücktritt ereignet sich auch vor dem Hintergrund von Gerüchten, führende Konservative planten bereits, Truss als Parteichefin durch ihre zwei ärgsten Rivalen im Rennen um den Parteivorsitz im Sommer zu ersetzen, Rishi Sunak und Penny Mordaunt. Die schwer angeschlagene britische Premierministerin kämpft um ihr eigenes politisches Überleben. Deshalb könnte sich die Lage für Truss, die noch am Freitag um 15.30 Uhr (MESZ) eine Pressekonferenz geben will, womöglich trotz der Entlassung Kwartengs nicht entspannen. Der Sender Sky News zitierte bereits ein früheres Kabinettsmitglied der Konservativen mit der Forderung, Truss müsse ebenfalls gehen. "Sie ist genauso schuldig wie Kwasi Kwarteng", sagte der Tory. Dass Truss ihren Schatzkanzler opfere, reiche nicht aus.

Mit Material von AP und dpa