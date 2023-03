Bremer Bürgerschaftswahl: Alle AfD-Listen abgelehnt

AfD will Ergebnis anfechten

Die Entscheidung des Landeswahlausschusses ist vor der Wahl endgültig. Aber sowohl die AfD-Vertreter vor Ort als auch der AfD-Bundesvorstand kündigten bereits an, nach der Wahl das Ergebnis anzufechten.

Der Konflikt in Bremen spaltet auch die Führungsgremien der AfD im Bund. Der Bundesvorstand hat sich hinter Minich gestellt, das Bremer Landesschiedsgericht und das Bundesschiedsgericht stützen den Notvorstand.

Bei der Wahl zur Bremischen Bürgerschaft 2019 hatte die AfD mit 6,1 Prozent der Stimmen fünf Mandate errungen. In den getrennten Wahlbereichen Bremen und Bremerhaven gilt eine Fünf-Prozent-Hürde; wer sie in einem Bereich überspringt, darf Abgeordnete in das Landesparlament entsenden.

