BR24live Tagesgespräch: 9-Euro-Ticket - Sind Sie dabei?

Am vergangenen Freitag stimmte der Bundesrat dem vom Bundestag beschlossenen Finanzierungsgesetz für die 9-Euro-Tickets zu, wonach 2,5 Milliarden Euro für das Vorhaben vorgesehen sind. Von Juni bis August soll es bundesweit im Nah- und Regionalverkehr gelten. Ab heute kann man das Ticket über die Bahn-App DB Navigator, in DB-Reisezentren, sowie an den Automaten vieler Verkehrsbetriebe kaufen.

Im Vorfeld wurde viel über die Vor- und Nachteile der 9-Euro-Tickets gestritten. Grundsätzlich sollen Pendler eine günstige Alternative zum Auto bekommen, da die Benzinpreise in diesem Jahr stark gestiegen sind. Die Verkehrsverbünde befürchten jedoch eine zu starke Auslastung. Für das Einsetzen von mehr Bussen und Zügen fehle es vielerorts an den finanziellen Mitteln.

Das Tagesgespräch auf Bayern 2 und ARD-Alpha fragt: Wie stehen Sie zu dem 9-Euro-Ticket? Werden Sie sich die Fahrkarte kaufen? Zu welchem Zweck werden Sie das Ticket nutzen? Haben Sie schon Reisepläne? Wie hoch schätzen Sie die Gefahr von überfüllten Zügen und Bussen ein?

Zu Gast bei Moderator Stefan Parrisius ist Prof. Klaus Bogenberger, Verkehrsforscher an der TU München. Zugeschaltet ist außerdem Ulrich Fröhlich vom GF Verkehrsunternehmensverbund Mainfranken.

