BR24live: Selenskyj spricht per Videoschalte zum Bundestag

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht am Donnerstag um 9 Uhr per Videoschalte vor dem Bundestag. Er wird sich zur Lage in seinem Land seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor drei Wochen äußern. Dabei dürfte Selenskyj auch Forderungen stellen, etwa nach weiteren Waffenlieferungen aus Deutschland.

BR24 übertragt Selenskyjs Rede im Bundestag ab 9 Uhr live.

Rede vor dem US-Kongress am Mittwoch

Der ukrainische Präsident hatte sich in den vergangenen Tagen bereits an mehrere Parlamente in verschiedenen Ländern gewandt. So sprach er am Mittwoch vor dem US-Kongress. Dabei forderte er unter anderem die Schaffung einer Flugverbotszone über seinem Land. Selenskyj zeigte außerdem ein Video von der massiven Zerstörung durch die russischen Angriffe in der Ukraine.

Selenskyj erinnert in Videoansprache an Angriffe auf die USA

Selenskyj verwies in einer flammenden Videoansprache an den US-Kongress auf Angriffe auf die USA verwiesen. Er erinnerte an den Angriff auf Pearl Harbor am 7. September 1941 und die Terroranschläge des 11. September 2001, um die Bedeutung des russischen Angriffs auf sein Land zu verdeutlichen.

Der ukrainische Präsident forderte noch entschlossenere Schritte, um Russland einen hohen Preis für die Invasion aufzuerlegen. Er verlangte Sanktionen gegen russische Abgeordnete sowie eine Blockade von Importen aus Russland.

Biden sagt Ukraine "beispiellose" Militärhilfen zu

US-Präsident Joe Biden hat der Ukraine inzwischen weitere Hilfen in Höhe von insgesamt einer Milliarde Dollar (910 Millionen Euro) sowie Unterstützung bei der Beschaffung zusätzlicher militärischer Ausrüstung zugesagt. Es handele sich um "direkte Übertragungen von Ausrüstung unseres Verteidigungsministeriums an die ukrainische Armee, um ihr im Kampf gegen die (russische) Invasion zu helfen", sagte Biden am Mittwoch. Die Unterstützung der USA für die Ukraine sei "beispiellos".

In den angekündigten Finanzhilfen enthalten sind 200 Millionen Dollar, die Biden bereits am Samstag für zusätzliche militärische Ausrüstung für die Ukraine zugesagt hatte. Weitere 800 Millionen Dollar stammen aus einem Hilfspaket, das der US-Kongress in der vergangenen Woche bewilligt hatte. Biden kündigte am Mittwoch zudem an, dass Washington Kiew bei der Beschaffung "zusätzlicher Luftabwehrsysteme mit größerer Reichweite" helfen wolle.