Bauernverband: Ertragslage der Landwirte erholt sich

Geflügel: "Wirtschaftlichkeit bei Weitem nicht zufriedenstellend"

Ein gemischtes Bild der Lage zeichnet auch der Landesverband der Bayerischen Geflügelwirtschaft (LVBGW). Die Einkommenssituation der Betriebe, sagt Verbandsgeschäftsführer Christian Schwarzer, sei geprägt von den schnell gestiegenen Rohstoff- und Energiepreisen. Auf diese hätten die Betriebe keine Reaktionsmöglichkeit gehabt, so Schwarzer: "An Futter und Strom für die Lüftung kann eben nicht gespart werden." Trotz erfolgter Preisanpassungen auf der Erzeugerseite sei die Wirtschaftlichkeit der Betriebe bei Weitem noch nicht zufriedenstellend. Auch, weil man die gestiegenen Erzeugungskosten nicht so ohne Weiteres an die Verbraucher weitergeben könne, so der Verbandsgeschäftsführer: "Bei höheren Verbraucherpreisen wird spürbar weniger gekauft."

Schweinehalter: Bestandseinschränkungen, Betriebsaufgaben

Nach wie vor dramatisch sieht es bei den Schweinhaltern aus - in Deutschland, aber auch in Bayern. Die Betriebe steckten weiter in einer schwierigen Situation, so Stephan Neher, Vorstandsvorsitzender der Ringgemeinschaft Bayern: "Die gestiegenen Erlöse decken nicht die ebenfalls gestiegenen Produktionskosten. Unsere Erzeugerorganisationen beobachten in großem Maße Betriebsaufgaben und Bestandseinschränkungen, die im zweistelligen Prozentbereich liegen." Hinzu komme, dass die Verbraucher sehr preisbewusst einkauften, so Neher: "Preisaufschläge auf höhere Tierwohl- und Umweltstandards sind schwierig umzusetzen."