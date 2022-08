Auto-Explosion: Tochter von russischem Ideologen Dugin getötet

Der Vater der 29-Jährigen, der von Medien immer wieder als "Putins Gehirn" bezeichnet wird, ist ein prominenter Vertreter des Ideologiekonzepts der "Russischen Welt" und ebenfalls ein vehementer Unterstützer der Entsendung russischer Soldaten in die Ukraine. Dugina war als Kommentatorin im nationalistischen TV-Sender Zargrad aufgetreten. Die Getötete habe wie ihr Vater stets an vorderster Front der Konfrontation mit dem Westen gestanden, erklärte der Sender am Sonntag.

Auto gehörte laut Medienberichten dem Vater

Duginas Auto explodierte nach Angaben der Ermittler am Samstagabend während der Fahrt in einer Vorstadtsiedlung im Moskauer Gebiet. In sozialen Netzwerken gab es Videos von dem brennenden Fahrzeug. Die Explosion ereignete sich, als Dugina von einem Kulturfestival zurückkehrte, an dem sie mit ihrem Vater teilgenommen hatte.