Arnold Schwarzenegger in Verkehrsunfall in L.A. verwickelt

Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger hat US-Medienberichten zufolge einen Verkehrsunfall in Los Angeles unverletzt überstanden. Eine Frau in einem anderen Fahrzeug sei leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.

Weder Alkohol noch Drogen im Spiel

Bei dem Unfall sei ein Wagen auf einen anderen aufgefahren, heißt es in den Medienberichten. Laut Polizei werden "weder Alkohol noch Drogen" als Faktor bei diesem Zusammenstoß vermutet. Wie ein Sprecher des Hollywoodstars der "Los Angeles Times" sagte, war der 74-Jährige mit seinem Geländewagen unterwegs, als sich der Zusammenstoß mit dem anderen Fahrzeug ereignete.

Schwarzenegger kümmerte sich um verletzte Frau

Wie sein Sprecher weiter sagte, habe Schwarzenegger am Unfallort nach der verletzten Frau gesehen. Der frühere Gouverneur von Kalifornien habe auch mit den Einsatzkräften gesprochen, die zum Unfallort gerufen worden waren. Über die Identität der verletzten Frau und darüber, wer den Unfall verursacht hatte, machte die Polizei keine Angaben.