Ampel stellt Beschlussantrag zu Lieferung schwerer Waffen

In einem Antragsentwurf haben die Ampel-Fraktionen die Lieferung schwerer Waffen an Kiew gefordert. Zudem sollen ukrainische Soldaten in Deutschland die Handhabe der Waffen erlernen. Dobrindt verteidigte unterdessen den Unions-Antrag.