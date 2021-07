Zwölfte S-Bahn-Stammstreckensperrung in diesem Jahr

Ab Freitag, 16. Juli, 22.30 Uhr und dann bis Montagfrüh (4.30 Uhr) steht zwischen den Stationen Laim und Hackerbrücke nur noch ein Gleis zur Verfügung. Lediglich die Züge der Linien S6 und S7 sind ganz normal auf der Stammstrecke unterwegs, zwischen Hackerbrücke und Ostbahnhof auch die S8. Die anderen Linien enden vorzeitig, werden umgeleitet oder halten nicht an jeder Station.

Pendel-S-Bahnen im 20-Minuten-Takt

Zwischen Pasing und Heimeranplatz verkehrt am Samstag, von acht bis 21 Uhr, und am Sonntag, von zehn bis 19 Uhr, eine Pendel-S-Bahn (S20) im 20-Minuten-Takt. Damit gibt es ab Pasing einen weiteren Anschluss an die Innenstadt über die U-Bahnlinien U4 und U5. Wer will, kommt also weiterhin ins Zentrum.

Bau der zweiten Stammstrecke macht Sperrung notwendig

Der Grund für die erneute teilweise Sperrung sind weitere Vorbereitungen für die zweite Stammstrecke, etwa Vorarbeiten für das Tunnelportal an der Donnersberger Brücke, Brunnenbohrungen für die Regulierung des Grundwassers sowie Kabel- und Oberleitungsarbeiten, die nicht im komplett laufenden Betrieb erledigt werden können. Außerdem wird alles vorbereitet, damit am Mittwoch zwischen Laim und Hirschgarten eine neue, 95 Meter lange Stabbogenbrücke über die Gleise geschoben werden kann.

S-Bahn-Stammstrecke nur teilweise gesperrt

Seit Anfang März war die Stammstrecke bereits zehn Mal teilweise gesperrt. Dazu kam eine Komplettsperrung an einem Wochenende.