Zwei Tage zusätzlich: Oktoberfest dauert 2023 länger

Nach der geltenden Festregel dauert das Oktoberfest eigentlich 16 Tage und endet jeweils am ersten Sonntag im Oktober. Durch den Tag der Deutschen Einheit, dem Feiertag am 3. Oktober, tritt nun seit der Wiedervereinigung ab und zu der Fall ein, dass das Oktoberfest am Sonntag, den 2. Oktober, enden würde - und am Feiertag keiner mehr auf die Wiesn gehen könnte.

Oktoberfest: Fünf mal schon einen Tag länger

Die Stadt München hat deswegen 1993 beschlossen, die Wiesn in diesem Fall um einen Tag zu verlängern. Dies war 1994, 2005, 2011 und zuletzt 2017 der Fall und traf im Jahr 2022 wieder zu. Einer Verlängerung bis Dienstag - wenn der Feiertag auf diesen Tag fällt - wurde damals ausdrücklich nicht pauschal zugestimmt.

Wiesn 2022: Länger, aber weniger Besucher

Doch obwohl die Wiesn heuer einen Tag länger gedauert hat, stand sie nicht unter den besten Vorzeichen: Geldsorgen, Energiekrise, Corona - und dann regnete es noch ständig. So hat sich die Verlängerung der Wiesn auch nicht in den Zahlen niedergeschlagen. Zwar kam ein Millionenpublikum und in den Bierzelten wurde fröhlich gefeiert - aber Rekorde gab es nicht zu vermelden. 5,7 Millionen Besucherinnen und Besucher wurden dieses Jahr gezählt - ein deutliches Minus im Vergleich zum Jahr 2019, dem letzten Oktoberfest vor zwei corona-bedingten Absagen. Damals kamen 6,3 Millionen Menschen.