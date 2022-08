Zugunglück Burgrain: Betonschwellen-Hersteller gibt sich bedeckt

Mehr als zwei Monate nach dem schweren Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen geht die Suche nach den Ursachen weiter. Die Bahn lässt nun bundesweit rund 200.000 Betonschwellen überprüfen und austauschen. Sie vermutet, dass diese fehlerhaft konstruiert sein könnten.

Gutachten unabhängiger Prüfer legten diesen Verdacht nahe, teilte das Unternehmen am Freitag schriftlich mit und sprach von Unregelmäßigkeiten in der Materialbeschaffenheit – und das möglicherweise an 165 Stellen bundesweit, vor allem in Bayern und Ostdeutschland. Der mutmaßliche Hersteller gab sich auf BR-Anfrage bedeckt.

Hersteller: Über vorläufige Untersuchungsergebnisse informiert

Die Leonhard Moll Betonwerke in München teilen schriftlich mit, sie seien von der Deutschen Bahn über, so wörtlich "vorläufige Untersuchungsergebnisse" informiert worden. Diese werde man eingehend prüfen. Darüber hinaus will sich das Unternehmen nicht äußern. Auf ihrer Homepage schreiben die Leonhard Moll Betonwerke, sie hätten bereits millionenfach Betonschwellen hergestellt. Das Fertigungsprogramm entspreche den strengen Qualitätsanforderungen der Deutschen Bahn.

Die Bahn allerdings vermutet, dass ein Herstellerfehler vorliegt. Nach eigenen Angaben will sie nun an den 165 Stellen im Bahnnetz, an denen die möglicherweise fehlerhaften Betonschwellen verbaut sind, die Züge vorsichtshalber langsamer oder überhaupt nicht mehr fahren lassen. Die Schwellen sollen ausgetauscht werden, die Arbeiten werden sich bis kommendes Jahr hinziehen. Die Bahn spricht von Kosten in dreistelliger Millionenhöhe.

Ursache für Zugunglück weiter unklar

Ob damit wirklich die Ursache für das Unglück bei Garmisch-Partenkirchen mit fünf Toten gefunden ist, ist freilich unklar. Diese Woche sollen die Instandsetzungsarbeiten an der Zugstrecke beginnen.