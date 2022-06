Zehn Leichtverletzte nach Brand in Würzburger Asylunterkunft

Kurz vor 2 Uhr nachts ist in einem Zimmer in der Würzburger Asylbewerberunterkunft in der Veitshöchheimer Straße ein Feuer ausgebrochen. Als die Feuerwehrleute dort ankamen, schlugen bereits Flammen aus dem Fenster im zweiten Obergeschoss. Eine Person wurde von der Feuerwehr gerettet, eine weitere Person war von einem Anwohner ins Freie gebracht worden. Der Zimmerbrand konnte laut Feuerwehr schnell gelöscht werden, so dass eine weitere Ausbreitung auf angrenzende Wohnungen verhindert wurde.

Teil der Asylbewerberunterkunft aktuell nicht bewohnbar

Insgesamt wurden zehn Personen leicht verletzt, eine davon musste ins Krankenhaus. Das Brandgeschoss ist aktuell nicht bewohnbar, eine Unterbringung der betroffenen Personen wird derzeit geklärt. Die Brandursache ist noch unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Insgesamt waren rund 80 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst im Einsatz.