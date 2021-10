Würzburger Residenz: Restaurierung des Wappens abgeschlossen

Verschmutzt, teilweise beschädigt und verwittert – so sah das große Wappen an der Würzburger Residenz Anfang des Jahres noch aus. 25 Meter über dem Boden der Stadt bröselte es nach und nach herunter. Ein gutes halbes Jahr dauerten die Restaurationsarbeiten an dem sieben Meter hohen und 20 Meter breiten Wappen. Jetzt sind sie abgeschlossen. "Ab heute kann das Wahrzeichen Würzburgs über dem Residenzplatz wieder bestaunt werden", so Finanz- und Heimatminister Albert Füracker.

Kaiserkrone durch Nachbildung ersetzt

Laut Finanz- und Heimatministerium haben die Restauratoren in den vergangenen sieben Monaten absturzgefährdete Steinteile ersetzt, originale, barocke Oberflächen konserviert, die Oberflächen nach historischem Befund lasiert und den Taubenschutz erneuert. Die angegriffene Kaiserkrone ist durch eine Nachbildung aus Naturstein ersetzt worden.

Wappen war in desolatem Zustand

Zu Beginn der Konservierungsarbeiten sagte Restaurator Silas Ploner dem Bayerischen Rundfunk: "Bedingt durch das Steinmaterial ist das Wappen in einem sehr schlechten Zustand." Die Schäden der Brände aus dem 19. Jahrhundert und dem Zweiten Weltkrieg belasteten die prunkvolle Barockfassade aus Sandstein bis heute. Ploner war von Seiten der Bayerischen Schlösserverwaltung für die fachliche Begleitung der Arbeiten zuständig.

Letzte Restaurierung vor 30 Jahren

Die letzten großen Restaurierungsarbeiten am Wappen liegen fast 30 Jahre zurück. Damals sei laut Ploner "brachial" saniert worden, sehr viel Chemie sei zum Einsatz gekommen, die im Lauf der letzten Jahre mit die größten Schäden verursacht habe. Dieses Mal wollte Ploner "behutsam konservieren" und die "Spuren der Zeit" berücksichtigen.

Freistaat übernimmt 250.000 Euro Restaurierungskosten

Das Wappen des Baumeisters Johann Lucas von Hildebrandt ist im Jahr 1744 fertiggestellt worden. Die Kosten der Restaurierung in Höhe von 250.000 Euro trägt der Freistaat Bayern. Vor 40 Jahren ist die Würzburger Residenz zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt worden.