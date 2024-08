Wetterdienst warnt vor Unwettern am Alpenrand

Am bayerischen Alpenrand muss den Rest des Tages mit Unwettern gerechnet werden. Betroffen sind laut Deutschem Wetterdienst insbesondere in Oberbayern die Kreise Garmisch-Partenkirchen und Weilheim-Schongau. In Schwaben wird für den Kreis Ostallgäu gewarnt.

Die Hauptgefahr besteht durch heftigen Starkregen um 30 mm pro Quadratmeter in kurzer Zeit, daneben können punktuell Hagel und stürmische Böen mit Geschwindigkeiten um 70 Kilometern pro Stunde auftreten.

Lebensgefahr durch drohenden Blitzeinschlag

Der DWD rechnet damit, dass Blitze einschlagen können und so Gefahr für Leib und Leben besteht. Auch könnten die Böen dazu führen, dass Hochspannungsleitungen oder Bäume umstürzen.

Durch Starkregen können zudem Straßen oder Unterführungen überflutet werden. Auch Erdrutsche und Aquaplaning sind möglich. "Aufenthalt im Freien vermeiden oder Schutz suchen", raten die Meteorologen.

Welche Gebiete des Freistaats aktuell betroffen sind, ist auf der DWD-Warnkarte zu sehen.