Kühltürme gesprengt: Spektakuläre Aufnahmen aus Grafenrheinfeld

Lange Vorbereitung – doch kein Knall

Gegen 17.20 Uhr wurden vier von fünf 380-Kilovolt-Hochspannungstrassen abgeschaltet. In Grafenrheinfeld kommen Trassen zusammen, die für die Stromversorgung von ganz Europa wichtig sind. Zu viel Staub auf den Isolatorenketten nach der Sprengung könnte Stromkreise unterbrechen. Die Vorbereitung dafür lief ein knappes Jahr.

Um kurz vor 18.30 Uhr sind die Handykameras gezückt. Gespannt blicken Tausende auf die zwei Kühltürme des Kernkraftwerks und warten auf die Sprengung – doch es passiert nichts. Minutenlang. Dann fahren Einsatzkräfte in die Sperrzone. Wie die Polizei mitteilt, soll dort ein Pro-Atomkraft-Aktivist auf einem Strommast in zehn Meter Höhe sitzen. Es sei ungewiss, ob heute noch gesprengt werden kann.

"Ich finde das nicht okay", sagt Zuschauerin Dorothe Knot. "Der Atomausstieg ist nun mal beschlossen. Und dass so viele Menschen jetzt wegen einem einzigen warten müssen, das finde ich nicht richtig."

Wumms mit Verspätung

Dann kann es doch noch losgehen. Polizeikräfte sollen den Aktivisten heruntergeholt haben. Wieder nehmen alle Aufstellung. Wieder Handys, wieder warten, wieder Stille.

Um 19.56 Uhr knallt es das erste Mal, etwa so laut wie ein Donner. Der erste Zylinder sinkt hinab. Die Betonwände sacken in sich zusammen, als wären sie aus schwerem Stoff. Dann ein zweiter Knall. Der andere Turm fällt. Nicht mehr so gut sichtbar, denn Staub verschlingt schon seinen Fuß. Dröhnend versinkt der Turm in der Wolke.