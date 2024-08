Coldplay: Konzert-Marathon in München startet heute

Am Donnerstagabend ist es so weit: Das erste von drei Coldplay-Konzerten findet im Olympiastadion statt. Die drei Shows am Donnerstag, Samstag und Sonntag sind laut Veranstalter längst ausverkauft – Fans ohne Ticket bleibt die – neuerdings international bekannte – Variante, das Konzert mit einer Picknickdecke auf dem Olympiaberg zu verfolgen. Das Wetter dürfte dabei mitspielen – zumindest am Donnerstag. Am Samstag könnte es laut Vorhersage zu Gewittern kommen, am Sonntag kommen auch noch deutlich niedrigere Temperaturen hinzu.

Konzert unterteilt in vier Akte

Coldplay sind nach ACDC und Taylor Swift damit die nächsten in der Reihe der Großkonzerte im Olympiastadion – als waschechte Stadion-Band sind Coldplay natürlich wie gemacht für die historische Kulisse. Ihr Konzert ist dabei in vier "Akte" unterteilt: "Planets", "Moons", "Stars" und "Home". Diese enthalten, so kann man das aus vergangenen Setlists ablesen, Songs aus dem gesamten Repertoire der Band, von früheren Werken wie "Yellow" bis zur aktuellen Single "feelslikeimfallinginlove".

MVG: U-Bahn im Fünfminuten-Takt

Wie immer wird dabei die Anreise aufgrund der Menschenmassen etwas kompliziert: Wer dem Nachhaltigkeits-Anspruch der Band gerecht werden und sich nicht bei der Suche nach einem Parkplatz ärgern will, reist öffentlich an. Die MVG erwartet hierbei ein deutlich erhöhtes Passagieraufkommen und erhöht daher die Taktfrequenz der U-Bahn-Linien U3 und U8 zum Olympiazentrum. Die U3 wird alle fünf Minuten auf der Strecke Sendlinger Tor - Münchner Freiheit - Olympiazentrum fahren, die U8 im Abschnitt Sendlinger Tor - Hauptbahnhof - Olympiazentrum ebenfalls.

Die Station Olympiazentrum könnte dennoch – wie bereits bei den vergangenen Konzerten – vorübergehend geschlossen werden, um eine Überfüllung der Bahnsteige zu verhindern.