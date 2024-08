Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter in Bayern

Am Samstagmorgen hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter für Teile Bayerns herausgegeben.

Schwere Gewitter ziehen durch Bayern

Von Südwesten her ziehen zum Teil schwere Gewitter durch Bayern. Dabei besteht in erster Linie Gefahr von heftigem Starkregen mit Mengen bis 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit. Daneben sind kleinkörniger Hagel und stürmische Böen mit bis 70 Kilometern pro Stunde möglich.

Welche Gebiete des Freistaats aktuell betroffen sind, ist auf der DWD-Warnkarte zu sehen.