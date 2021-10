Wetter: Schluss mit goldenem Oktober - Schnee in Alpen möglich

Nach dem sonnigen Wochenende ist erstmal Schluss mit dem schönen Wetter. Eine Kaltfront drängt sich zwischen zwei Hochs und macht den Weg frei für wechselhaftes und sehr kühles Wetter in Deutschland, erklärt ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes. Sogar Schnee ist in höheren Lagen möglich.

Montag: Am Nachmittag Wolken, etwas Regen

In Bayern ist es am Montag nach örtlich zähem Nebel zunächst noch vielerorts freundlich. Im Süden gibt es auch noch längere sonnige Abschnitte. Im Verlauf des Tages nimmt von Nordwesten her die Bewölkung langsam zu. Es kann etwas Regen fallen. Die Temperatur liege bei maximal 10 bis 15 Grad.

Dienstag und Mittwoch: Schneegrenze sinkt auf etwa 1.000 Meter

Am Dienstag komme es vermehrt zu Schauern, am Alpenrand zu längeren Regenfällen. Zunächst sind nur oberhalb von 1.300 bis 1.500 Metern zunehmend Schneeflocken dabei. Aber in der Nacht zum Mittwoch sinkt die Schneefallgrenze weiter auf etwa 1.000 Meter. An den Alpen könne sich eine fünf bis zehn Zentimeter dicke Schneedecke bilden. Dieser Trend setze sich am Mittwoch weitgehend fort. Die Temperaturen lägen zwischen 5 und 14 Grad. Laut Wetterdienst typisch für den Herbst.