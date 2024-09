Wetterumschwung: Warnung vor Starkregen in Teilen Bayerns

Die Höchstwerte in Bayern liegen zwischen 18 Grad im Allgäu und 23 Grad in Niederbayern. In der Nacht sollen sich die Gewitter dann in den Osten Bayerns verlagern.

DWD: Am Dienstag und Mittwoch wird es wolkig

Der Dienstag startet laut DWD örtlich noch mit Regen. Nachmittags wird es den Meteorologen zufolge dann wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern. Die Temperaturen liegen zwischen 15 und 20 Grad. Im Laufe des Mittwochs sollen zunehmend Wolken über den bayerischen Himmel ziehen, im Norden Frankens könne es auch regnen.