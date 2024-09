Friedlich, voll und sonnig: So war das erste Wiesn-Wochenende

Einen gelungeneren Start hat es wohl selten gegeben für ein Oktoberfest. Geschätzt eine Million Menschen strömten aufs Festgelände, größere Zwischenfälle blieben aus, und das Wetter hätte schöner nicht sein können: Die einzige bemerkenswerte Wolke stammte von einem Kunstflieger, der am Samstag ein Herz in den ansonsten blauen Himmel zauberte. Ein Überblick über das erste Wiesn-Wochenende.

Der Auftakt: Rennen oder Warten?

Das Oktoberfest lebt auch davon, dass gerne jedes Jahr etwas Neues stattfinden darf - aber entscheidende Dinge sollen bittschön so bleiben, wie sie (angeblich) immer schon waren. Der traditionelle "Run" zum Beispiel am Eröffnungstag: Freunde des Neun-Uhr-Galopps aufs Festgelände hatten die Sorge gehabt, die angekündigten strengeren Kontrollen könnten den Wettlauf ausbremsen. Doch kontrolliert wurde einfach vorher in der Schlange und der erste Traditionsbruch war vermieden: Die Leute konnten rennen wie eh und je.

Der Anstich: Routine und Überraschung

Auch Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter hatte nicht vor, an den entscheidenden Dingen etwas zu ändern. Er versenkte den Zapfhahn beim Anstich wie zuletzt immer mit nur zwei Schlägen im ersten Fass Wiesn-Bier. Für den ersten Traditionsbruch hatte da schon der bayerische Ministerpräsident Markus Söder gesorgt, der überraschenderweise zum ersten Mal in kurzer Lederhose im Schottenhamel-Festzelt erschienen war. Beim Trachten- und Schützenzug am Sonntag setzte er im wahrsten Sinne des Wortes noch eins drauf und trug sogar einen Trachtenhut.

Der Trachten- und Schützenzug: Geballte Tradition

9.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, zwei Stunden, sieben Kilometer: Der Trachten- und Schützenzug am Sonntag war wie jedes Jahr ein Fest für alle Freunde von Tracht und Tradition. Das "Münchner Kindl" ritt hoch zu Ross, gefolgt von Trachten- und Blasmusikvereinen, Schützen- und Tanzgruppen, Jagd- und Fischereiverbänden und den Festgespannen der Münchner Brauereien - sogar ein Steinadler war dabei. Und weil die Wiesn zwar ein Fest für die Welt, aber auch für die Münchner ist, platzierten Anwohner Biertische auf der Strecke und genossen das Spektakel bei einer Brotzeit.