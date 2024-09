Libanon meldet mehr als 270 Tote nach israelischen Angriffen

Bei israelischen Luftangriffen auf den Libanon sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Beirut am Montag mindestens 274 Menschen getötet worden. Mehr als 1.000 weitere seien verletzt worden, teilte das Ministerium mit. Das israelische Militär erklärte, es habe mehr als 300 Ziele mit Verbindungen zur Hisbollah angegriffen. Das libanesische Gesundheitsministerium teilte mit, unter den Toten seien auch zahlreiche Kinder, Frauen und Rettungskräfte.

Hisbollah mit Hamas verbündet - ständige Angriffe auf Israel

Das bedeutet die höchste Zahl an Toten und Verletzten bei israelischen Angriffen auf die Hisbollah an einem einzelnen Tag, seit sich der Konflikt vor knapp einem Jahr im Zuge des Gaza-Krieges zwischen Israel und der Hamas verschärft hatte. Die pro-iranische Hisbollah ist mit der radikalislamischen Palästinenserorganisation verbündet und greift den Norden Israels zur Unterstützung der Hamas regelmäßig an.

Die libanesische Hisbollah-Miliz am Montag Dutzende Raketen auf Israel, die weiter reichten als bisher in dem Konflikt. Nach Angaben der israelischen Armee heulten unter anderem südlich der Hafenstadt Haifa die Warnsirenen. Es gab zunächst keine Berichte über Verletzte oder Sachschäden.

Libanesischer Ministerpräsident spricht von "Völkermord"

Der Ministerpräsident des Libanon, Nadschib Mikati, rief die Weltgemeinschaft dazu auf, Israels Angriffe auf sein Land zu stoppen. Die israelischen Luftangriffe zielten darauf ab, libanesische Städte und Dörfer zu zerstören, sagte Mikati am Montag zu Beginn einer Kabinettssitzung in Beirut. Es handle sich um einen "Völkermord in jeder Hinsicht". Die Vereinten Nationen und der UN-Sicherheitsrat müssten der Aggression ein Ende setzen.

Israel rief Zivilisten zur Flucht auf

Die israelische Armee hatte am Montag neue Angriffe angekündigt. Zivilisten in libanesischen Dörfern, "die sich in oder in der Nähe von Gebäuden und Gebieten befinden, die von der Hisbollah für militärische Zwecke genutzt werden", wurden von der Armee aufgerufen, sich sofort in Sicherheit bringen. Oftmals ist eine schnelle Flucht für Zivilisten jedoch nicht ohne weiteres möglich.

Chaos und Panik auf den Straßen

Viele Menschen würden unter anderem aus Vororten der Stadt Tyros im Süden fliehen, sagten Anwohner der Deutschen Presse-Agentur. Die Straßen füllten sich mit Autos von Menschen, die offenbar in Richtung Beirut oder anderer Orte im Norden des Landes fahren wollten. Auf den Straßen kam es zum Stau. Es herrsche "Panik und Chaos", berichteten Augenzeugen. Autofahrer teilten Videos in sozialen Medien, die zeigen, wie offenbar massenhaft Libanesen in Richtung Norden fahren.

In Erwartung vieler Verletzter hatte das libanesische Gesundheitsministerium die Krankenhäuser im Süden und Osten des Landes angewiesen, alle nicht-dringenden Operationen abzusagen. Die Schulen im Süden und teils im Osten des Landes blieben geschlossen und sollten auch am Dienstag nicht öffnen.

Gegenseitige Angriffe – viele Tote auf libanesischem Boden

Der Konflikt zwischen Israel und der pro-iranischen Hisbollah hatte sich in den vergangenen Tagen nochmals deutlich verschärft. Bei einem Luftangriff tötete die israelische Armee in Beirut mehrere ranghohe Hisbollah-Kommandeure, zudem gab sie die Zerstörung tausender Raketenabschussrampen im Südlibanon bekannt. Die Hisbollah-Miliz weitete ihrerseits am Wochenende ihre Angriffe auf den Norden Israels aus.

Bereits vor der Tötung der Hisbollah-Kommandeure sowie der heftigen gegenseitigen Angriffe am Wochenende hatte sich der Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon weiter zugespitzt: Bei Israel zugeschriebenen Explosionen von hunderten Pagern und Walkie-Talkies starben 39 Menschen und 3.000 wurden verletzt, darunter auch Kinder.