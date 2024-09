Die große Preisfrage: Sind 58 Euro für das D-Ticket zu viel?

Welche anderen Modelle und Vorschläge gibt es?

In Österreich beispielsweise gibt es bereits seit 2021 ein sogenanntes Klimaticket Ö, mit dem fast alle Verkehrsmittel genutzt werden können. Das kostet etwa 91 Euro im Monat, jährlich also über 1.000 Euro. Allerdings gibt es Ermäßigungen für Seniorinnen und Senioren, für junge Menschen und für Menschen mit Behinderung. Außerdem gibt es sogenannte "Schnuppertickets", die die Gemeinden erwerben und an Einzelpersonen verleihen können.

Im Zuge der Debatte hatte es auch einige neue Ideen für das Deutschlandticket gegeben: kostenlose Familien-, Fahrrad- oder Haustierbeförderung beispielsweise, oder größere Rabatte für Menschen mit geringen Einkommen. Denkbar wäre auch eine Art Einstiegsflatrate gewesen, wie sie bei Handyverträgen üblich ist. Aber: "Konkrete Planungen haben wir dazu bislang nicht", sagte Oliver Krischer (Grüne), Verkehrsminister von Nordrhein-Westfalen, als Sprecher der Verkehrsministerkonferenz.

Momentan 13 Millionen D-Ticket-Abos

Das Deutschlandticket hat mittlerweile 13 Millionen dauerhafte Abonnentinnen und Abonnenten, laut Bundesverkehrsministerium. Seit seiner Einführung konnte die Auslastung im ÖPNV um sechs Prozent gesteigert werden. Job- und Studierendentickets gibt es deutschlandweit, in einigen Bundesländern auch Schüler- und Sozialtickets. In Bayern gibt es bislang nur die Preisreduktion für Studierende. Laut dem bayerischen Verkehrsministerium sind aktuell "keine weiteren Deutschlandticket-Angebote geplant".