Wer macht das Rennen? Bürgermeisterwahl in Zwiesel

In Zwiesel im Bayerischen Wald wird am Sonntag der Bürgermeister neu gewählt. Die Wahl dort ist schon seit mehreren Jahren außertourlich.

Prozess gegen Bürgermeister Steininger

Die diesjährige Bürgermeisterwahl hat schon im Vorfeld überregional für Aufmerksamkeit gesorgt, weil die Landesanwaltschaft Bayern den amtierenden Bürgermeister Franz Xaver Steininger im April 2021 vorläufig vom Dienst suspendiert hatte. Er muss sich Ende Januar 2023 am Amtsgericht Landshut wegen des Verdachts auf Bankrott und Vorteilsannahme verantworten. Der 56-Jährige, der schon seit rund eineinhalb Jahren die Amtsgeschäfte im Rathaus nicht mehr führen darf, hatte sich erst Anfang Oktober entschieden, "nach reiflicher Überlegung" doch nicht mehr neu zu kandidieren.

Auswahl ist groß - insgesamt fünf Kandidaten

Wer jetzt neu auf den Chefsessel im Rathaus gewählt wird, können am Sonntag in Zwiesel 7.622 wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger entscheiden. Sie haben die Auswahl unter fünf Kandidaten. Überregional die meiste Aufmerksamkeit bekam von ihnen bisher die transsexuelle Entertainerin Gloria Gehring, die parteifrei für die Gruppierung "Gloria für Zwiesel" antritt und unter ihrem Künstlernamen Gloria Gray bekannt ist. Die 56-Jährige wurde als Bub in Zwiesel geboren, hat sich später einer Geschlechtsumwandlung unterzogen. Sie ist vor einigen Jahren aus München in ihre Heimatstadt Zwiesel zurückgekehrt, die sie heute für deutlich toleranter und weltoffener hält als in ihrer Jugend. Gray ist seit 2020 Kreisrätin im Landkreis Regen.

Kandidaten von SPD, CSU, den Grünen und zwei Parteifreie

Für "Bündnis 90/Die Grünen" tritt der 43-jährige Diplom-Forstwirt Jens Schlüter an. Er engagiert sich ebenfalls schon seit längerem als Kreisrat und als Stadtrat in Zwiesel. Seit der Suspendierung des ersten Bürgermeisters 2021 führt Schlüter zusammen mit der zweiten Bürgermeisterin Elisabeth Pfeffer die Amtsgeschäfte im Rathaus. Für die CSU kandidiert der IT-Kaufmann Harald Haase. Der 49-jährige arbeitet bisher bei der Stadt, engagiert sich als Kreisrat und unter anderem auch beim Bayerischen Fußballverband, wo er seit 2018 niederbayerischer Bezirksvorsitzender ist.

Viele rechnen mit Stichwahl

Für die SPD tritt der frühere Stadtrat Karl-Heinz Eppinger an. Von Beruf ist der 50-Jährige Betriebswirt bei der AOK, engagiert sich außerdem als Sportwart Skilanglauf beim Deutschen Skiverband. Für die parteifreie Wählergemeinschaft kandidiert der 41-jährige Thomas Kagerbauer. Der Förderlehrer engagiert sich als Stadtrat in Zwiesel. Wegen der Vielzahl an Kandidaten rechnen viele damit , dass es am Sonntag noch kein Endergebnis gibt, sondern erstmal eine Stichwahl raus kommt. Dann müssten die Zwieselerinnen und Zwieseler zwei Wochen später erneut zur Wahlurne.