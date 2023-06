Wer hat den Schönsten? Bart-WM in Burghausen

Vier Jahre nach der letzten in Antwerpen, findet sie nun wieder statt: Die Bart-Weltmeisterschaft. Nachdem das Event 2021 in Neuseeland aufgrund der Pandemie ausgefallen war, pilgern an diesem Wochenende hunderte Bartwüchsige aus über zwanzig Nationen ins oberbayerische Burghausen.

So vielfältig die Menschen, so vielfältig sind auch ihre Bärte. Aus den fünf Überkategorien "Schnauzbart", "Kinn-, Backen-, und Wangenbart", "Trendbart", "Vollbart" und "Whiskerinas/ Ladies", bilden sich 28 Unterkategorien mit solch klangvollen Namen wie "Schnauzbart Dali" oder "Vollbart Garibaldi". In jeder Kategorie steht am Ende des Wochenendes ein Weltmeister oder eine Weltmeisterin fest, die in einem letzten Wettkampf um den höchsten Titel, den Superbart, kämpfen.

Nicht nur Männer nehmen teil

Eine haarige Angelegenheit ist das. Und das nicht nur für die Männer. Auch die Frauen mischen kräftig mit und versuchen die Jury mit kunstvoll angeklebten oder umgespannten Bärten zu überzeugen. Eine Vorjury wählt aus, wer zu welcher Kategorie gehört und dann wird gestylt. Das kann bei der Königsdisziplin, dem "Vollbart", auch schon mal Stunden dauern und einige Helfer erfordern.

Wettkampf mit Geschichte

Ausgetragen wird das Wochenende vom Ostbayerischen Bart & Schnauzerclub, der sich im Jahr 1996 in Amberg gründete. Bereits im Jahre 1990 lud die World Beard and Moustache Association zur allerersten Bart-WM ein. Der Austragungsort lag auch damals in Deutschland in Höfen an der Enz im Schwarzwald.

Seit 2007 findet der Wettkampf regelmäßig alle zwei Jahre statt mit Austragungsorten in den USA, Norwegen und England. Die WM findet immer im Wechsel in einem Land in Europa und einem außerhalb statt.