7,5 Hektar Wald direkt neben der bestehenden Deponie in Monheim könnten für die Erweiterung abgeholzt werden.

10.09.2024, 05:28 Uhr Audiobeitrag

> Waldabholzen für neue Deponie: Bürgerentscheid in Monheim?

Waldabholzen für neue Deponie: Bürgerentscheid in Monheim?

Klimaschutz contra günstige Abfallentsorgung: Die Stadt Monheim will ihre Bauschuttdeponie erweitern. Dafür soll eine Waldfläche weg – so groß wie zehn Fußballfelder. Das will eine Bürgerinitiative verhindern und macht der Stadt Druck.

Von Tobias Hildebrandt