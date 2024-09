Mann läuft mit Samurai-Schwert durch Münchner Innenstadt

Nachdem ein mutmaßlich islamistischer Österreicher trotz eines Waffenverbots in der Nähe des israelischen Generalkonsulats in München um sich geschossen hatte, ist die Polizei in der Landeshauptstadt nun besonders wachsam. Als nun am Samstag ein 30-jähriger Münchner mit einem Samurai-Schwert in der Innenstadt Richtung Viktualienmarkt unterwegs war, beschlagnahmte die Polizei das Schwert.

Mann schwingt Samurai-Schwert durch Münchner Innenstadt

Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, gaben Zeugen an, dass der Mann das Schwert in der Fußgängerzone durch die Luft geschwungen habe. Verletzt wurde dabei niemand. Dennoch nahmen die Beamten dem Mann das Schwert ab.

Polizei ermittelt wegen Verstoß gegen das Waffengesetz

Der 30-Jährige wurde zudem wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt. Denn besitzen dürfe er das Schwert, so eine Sprecherin der Polizei. Das Führen der Waffe außerhalb der eigenen Wohnung sei allerdings verboten.