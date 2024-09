Kind beim Versteckspielen in Schließfach eingeschlossen

Am Sonntagabend musste die Münchner Feuerwehr zu einem ungewöhnlichen Einsatz ausrücken: Ein sieben Jahre alter Bub steckte in einem verschlossenen Gepäckschließfach. Das berichtet heute die Pressestelle der Branddirektion.

Versteckspiel: Plötzlich schnappt das Schließfach zu

Passiert war das Ganze, als die Familie des Jungen am Sonntagabend gegen 22 Uhr ihr Gepäck aus einer privaten Schließfachanlage in der Mittererstraße nahe dem Hauptbahnhof abholen wollte.

Während sich die Eltern um die Gepäckentnahme kümmerten, vertrieben sich der Siebenjährige und sein neunjähriger Bruder die Zeit mit Verstecken spielen. Dabei kletterte der Jüngere in ein Schließfach - das sich auf einmal hinter ihm schloss. Alle Versuche der Eltern, das Fach zu öffnen, scheiterten.

Eltern erreichen Servicepersonal nicht

Daraufhin versuchten die verzweifelten Eltern, das Servicepersonal zu erreichen. Doch weder vor Ort noch am Telefon kamen sie weiter. In ihrer Not wählten die Eltern schließlich die 112 und die Feuerwehr rückte an. Die Einsatzkräfte konnten das Schließfach schnell aufkeilen, berichtet die Feuerwehr. Der Junge blieb unverletzt.