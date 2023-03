Ausstellung über Vulkane: Todesboten und Lebensspender zugleich

In der Antarktis steht ein Vulkan, der heißt Mount Terror. Und ist es nicht das, was die Lava spuckenden Monster seit Menschengedenken verbreiten: Angst und Schrecken? Aber: Ohne sie gäbe es uns gar nicht, wäre wohl überhaupt kein Leben auf der Erde möglich. Das sagt Professor Martin Meschede, Präsident der Deutschen Geologischen Gesellschaft, und einer der Experten, die die wissenschaftlichen Grundlagen für die Ausstellung in Rosenheim geliefert haben.

Die Poren des Erdkörpers

Vulkane regeln den Wärmehaushalt der Erde, sagt der Forscher, sie transportieren die enorme Hitze aus dem Erdinnern nach außen. "Würden sie das nicht tun, wäre ein Aufheizen der Erdkruste die Folge, so dass wir hier bei uns Temperaturen bis zu 500 Grad Celsius hätten, und dann wäre kein Leben mehr möglich."

Natürlich sorgen Vulkane mit ihren Aschetürmen bis in die Stratosphäre in der Geschichte immer wieder für Kälteperioden mit furchtbaren Folgen wie Hungersnöten. Das seien aber, so Meschede, erdgeschichtlich gesehen zeitlich begrenzte Ereignisse mit nur wenigen Grad Schwankung der klimatischen Verhältnisse.