Auch wieder Schlägereien am ersten Disco-Wochenende

Am ersten Wochenende der Diskothekenöffnungen ist es in mehreren Clubs in der Oberpfalz zu Auseinandersetzungen mit Verletzten gekommen. Laut Polizei war häufig Alkohol im Spiel, die Schlägereien hielten sich aber im üblichen Rahmen.

Häufig zu viel Alkohol

Bei einem Streit unter Disco-Besuchern in der Nacht auf Sonntag hat in Tirschenreuth ein 22-Jähriger seinem Kontrahenten eine Bierflasche auf den Kopf geschlagen. Das Opfer musste mit einer Platzwunde ins Krankenhaus gebracht werden. Bereits am Samstagmorgen hatte ein weiterer Disco-Gast in Tirschenreuth einen anderen Feiernden nach einem Streit krankenhausreif geschlagen. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Körperverletzung. Ebenfalls am frühen Samstagmorgen hat in Amberg ein 39 Jahre alter Mann einem knapp zehn Jahre jüngeren Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihn dabei verletzt. Die Polizei nahm den betrunkenen Schläger mit auf die Wache. Ihn erwarten jetzt Anzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung.

Polizei mussten Türsteher unterstützen

In Weiden herrschte nach der pandemiebedingten Schließung so großer Andrang vor einer Disco, dass die Polizei anrücken musste. Die Beamten sorgten für einen geordneten Einlass. Verletzt wurde hier aber niemand.