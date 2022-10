Versorgungslage in der Pflege: „Wir sind am Limit“

Bessere Unterstützung für pflegende Angehörige

Eine Einschätzung, die Basti Kadach vom „Pflegedienst Isarwinkel“ teilt: Viele Angehörige könnten sich eine angemessene Unterstützung bei der Pflege ihrer Angehörigen schlicht nicht leisten. Abgesehen davon, dass es viel zu wenig Kapazitäten auch bei ambulanten Pflegediensten gebe. Das Leid und die Sorgen pflegender Angehöriger kommen an diesem Abend immer wieder zur Sprache. Almut Büttner-Varga pflegt ihren Mann zu Hause. Einen Pflegedienst zu finden, besonders im ländlichen Raum, sei schwierig, Tagespflegeeinrichtungen gebe es in ihrer Region nicht. Es gebe eine „große Palette an Mängeln“, die Politik müsse endlich Einfluss nehmen. Ein Vorschlag: Lohn für pflegende Angehörige. Die Idee des Pflegezeitgeld der Ampelkoalition, nach dem Vorbild des Elternzeitgeldes, sei hier ein Ansatz, so Pflegeminister Holetschek. Es müsse jetzt aber „schnell gehen“, jeder Tag würde zählen. Vehement betont Holetschek auch, wie wichtig es sei, weiter zu deregulieren. Ein zu viel an Bürokratie sei das „schlimmste Thema“, das wir haben. „Wir nehmen Vorschriften zurück, wo wir können!“

Heimaufsicht nachhaltig verbessern

Weiteres Thema bei „jetzt red i“: Insgesamt drei Pflegeskandale, die in den vergangenen Monaten im Freistaat nach anonymen Hinweisen von BR-Journalisten aufgedeckt worden waren. Christiane Hawranek aus dem BR-Investigativteam berichtet, dass die Zustände in den Heimen bekannt, aber ein „Riesen-Tabuthema“ gewesen seien. Besonders schockierend für sie: Allein 2019 seien in 173 Einrichtungen erhebliche Pflegemängel bekannt geworden: Dehydrierte, schlecht ernährte Patienten, die in ihren Exkrementen liegen gelassen würden. Auch beim Rechercheteam läge noch belastendes Material, wozu weiter recherchiert werde. Hawranek sieht einen Hauptgrund für solch unsägliche Skandale in der Organisation der Heimaufsicht. Diese läge bei den Landkreisen und Städten und die wollen „keinen Schandfleck. Es herrscht ein nettes Miteinander, das macht die Kontrolle schwierig.“ Holetschek versicherte, Pflegeskandale müssten künftig verhindert werden: Nach den Vorfällen seien ein Pflege-SOS und eine Taskforce eingerichtet worden, die die Heimaufsicht unterstützt. Und: Habe man früher bei Pflegemängeln mehr auf Beratung gesetzt, werde nun eine Einrichtung viel schneller geschlossen.