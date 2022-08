Artikel mit Audio-Inhalten

> Unbekannte sprengen Geldautomat in Landshut

Unbekannte sprengen Geldautomat in Landshut

In Landshut ist in der Nacht in einem Einkaufszentrum ein Geldautomat der Sparkasse gesprengt worden. Laut Bayerischem Landeskriminalamt ist noch unklar, ob die Unbekannten auch an das Geld gekommen sind.