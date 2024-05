Unbefristeter Streik bei Schwabmüller: Verhandlungen starten

In die Auseinandersetzung um eine tarifliche Bezahlung der rund 500 Mitarbeiter von Schabmüller in Berching im Landkreis Neumarkt kommt Bewegung. Am Dienstag (07.05.) starten die Tarifverhandlungen zwischen IG Metall und Arbeitgeber.

Unbefristeter Streik seit rund zwei Wochen

Die Beschäftigten des Elektromotorenherstellers befinden sich seit rund zwei Wochen in einem unbefristeten Streik. Das Unternehmen hat nun Verhandlungsbereitschaft signalisiert und ein Angebot vorgelegt. Laut IG Metall erfüllt es zwar die Forderung, die Löhne der bislang nicht tarifgebundenen Firma stufenweise an das Niveau des Flächentarifvertrags heranzuführen. Allerdings fehle ein Angebot zu den Arbeitszeiten.

20 Prozent weniger Lohn als Beschäftigte im Flächentarifvertrag

Die Industriegewerkschaft fordert eine Angleichung der Arbeitszeit von derzeit 40 auf 35 Wochenstunden. Laut IG Metall endet der Streik erst mit einem unterschriebenen Verhandlungsergebnis, welchem die Mitarbeiter in einer Urabstimmung zustimmen müssen.

Die Beschäftigten des Elektromotorenherstellers hatten vor zwei Wochen in einer Urabstimmung für einen unbefristeten Streik gestimmt. Dieser ist das schärfste Mittel des Streikrechts, zu dem die IG Metall nach eigenen Angaben sehr selten greift. Zuletzt war das in Bayern 2020 in Sonthofen der Fall.

Die Firma Schabmüller ist vor 20 Jahren aus dem Arbeitgeberverband vbm ausgetreten und hat somit die Tarifbindung gelöst. Laut Gewerkschaft beziehen die Arbeitnehmer über 20 Prozent weniger Lohn im Vergleich zu Beschäftigten im Flächentarifvertrag.