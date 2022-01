Unangemeldete Corona-Proteste in Augsburg weitgehend friedlich

Fast alle der 2.000 bis 2.500 Menschen, die an dem Protest gegen Corona-Maßnahmen in Augsburg teilgenommen haben, haben sich laut Polizei friedlich verhalten, vereinzelt kam es aber auch zu Auseinandersetzungen.

Polizei klärt Protest-Teilnehmer über Rahmenbedingungen auf

Gegen 17 Uhr hatten sich laut Polizei mehrere hundert Personen auf dem Augsburger Rathausplatz versammelt. Per Lautsprecherdurchsage klärten Einsatzkräfte die Anwesenden über "den weiteren Ablauf und die Rahmenbedingungen" auf, wie es im Polizeibericht heißt. Ebenso wurde den Protestierenden die festgelegte Wegstrecke für die Versammlung mitgeteilt. Gegen 17.10 Uhr startete der Protestzug, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hielten sich zunächst an die Anweisungen, so die Polizei.

Polizeiketten lenken Menschenströme

Im Bereich der Konrad-Adenauer-Allee verließen dann mehrere Teilnehmer die festgelegte Wegstrecke. Es bildeten sich zudem zwei weitere Gruppen, die sich selbstständig durch die Innenstadt bewegten. Die Polizei bildete daraufhin mehrere Polizeiketten, "um die Gruppierungen entsprechend zu lenken und wieder zusammenzuführen", so das Polizeipräsidium in seinem Bericht.

Polizisten drohen Zwang an

Dabei habe auch unmittelbarer Zwang angedroht oder in Form von Schieben und Drücken angewandt werden müssen. Die Polizei vereinte die Gruppen schließlich im Bereich der Maximilianstraße, wo die Versammlung stationär fortgeführt wurde. Gegen 19.15 Uhr war die Versammlung beendet.

Bewaffneter Protestteilnehmer stößt Polizist zu Boden

Ein Polizeibeamter wurde von einem Demonstranten beim Versuch, eine Polizeikette zu durchbrechen, zu Boden gestoßen. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde ein Messer bei ihm gefunden, berichtet die Polizei. Ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und einer Straftat nach dem Versammlungsgesetz wurde eingeleitet.

Polizei zeigt Protestleiter an

Außerdem haben haben die Polizisten Personen ausgemacht, die die unangemeldeten Versammlungen mit Lautsprecheransagen aktiv leiteten. Gegen sie wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der unterlassenen Versammlungsanzeige eingeleitet.

Keine Verletzten bei Corona-Protesten

Nach aktuellen Sachstand sind laut Polizeipräsidium Schwaben Nord weder Teilnehmer noch Einsatzkräfte im Laufe der Versammlung verletzt worden.