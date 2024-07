Überflutungen und Hagelmassen in Oberbayern und Schwaben

In Folge des Unwetters in Teilen von Oberbayern und Schwaben kam es zu vollgelaufenen Kellern, überfluteten Straßen und Verkehrsbehinderungen aufgrund von umgefallenen Bäumen. Wegen starken Hagelschauern kamen sogar Räumfahrzeuge und Schneeschaufeln zum Einsatz. Das Klassik-Open-Air am Münchner Odeonsplatz musste abgebrochen werden. In der Oberpfalz fiel die Premiere der Regensburger Schlossfestspiele ins Wasser.

Unwetter und Hagel in Schwaben

Zwischen 18 Uhr und Mitternacht wurden der Polizei in Schwaben etwa 320 unwetterbedingte Einsätze gemeldet, so ein Polizeisprecher in Kempten. Wie weiter berichtet wird, waren die Straßen teilweise weiß vor Hagelkörnern. Der Schwerpunkt lag in den Bereichen Ost- und Oberallgäu sowie dem Westen des Landkreises Lindau. Die Nachfolgeeinsätze - wie das Abpumpen der Keller - zogen sich noch bis in die Nacht hinein.

Vollgelaufene Keller im südlichen Oberbayern

Zwischen 19 Uhr und Mitternacht habe es am Freitag im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd etwa 230 Einsatzlagen aufgrund des Unwetters gegeben, sagte ein Sprecher in Rosenheim. Schwerere Einsätze waren demnach aber nicht dabei. Auch hier habe es hauptsächlich vollgelaufene Keller und Bäume gegeben, die auf Straßen und teilweise auch auf Gleise gefallen waren. Verletzte wurden keine gemeldet.

In München wurde wegen eines aufziehenden schweren Gewitters das Klassik-Open-Air am Odeonsplatz zur Pause beendet. Tausende Konzertbesucher mussten nach einigen Passagen aus Richard Wagners Walküre wieder gehen.

Veranstaltungsabbruch in der Oberpfalz

Wegen einer Unwetterwarnung mussten am Abend auch die Thurn und Taxis Schlossfestspiele in Regensburg abgebrochen werden. Der Innenhof des Schlosses, in dem die Bühne steht, wurde nicht geöffnet: Die Premierengäste wurden kurz nach 20 Uhr per Durchsage aufgefordert, das Gelände aus Sicherheitsgründen zu verlassen. Starker Regen setzte ein.

Gewitter zogen in der Nacht ab

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte am Freitag für Teile Süd- und Ostbayerns vor schweren Gewittern gewarnt. Es musste mit lokal heftigem Starkregen, Hagel und schweren Sturmböen gerechnet werden. Die Gewitter zogen im Laufe der Nacht in Richtung Osten ab. Für den heutigen Samstag liegen keine Unwetterwarnungen vor.

