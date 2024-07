Teile Unterfrankens: Unwetterwarnung aufgehoben

Vollgelaufene Keller im Landkreis Eichstätt

In der Nacht auf Freitag hatte bereits im Landkreis Eichstätt ein Unwetter gewütet. Die Feuerwehr musste wegen eines Unwetters mehrfach ausrücken. Keller liefen voll. Straßen wurden überflutet. Hauptsächlich sei der Nordosten des Landkreises betroffen gewesen, sagte ein Feuerwehrsprecher der Leitstelle Ingolstadt. Stand 2.00 Uhr hatte es rund 15 Einsätze gegeben. Vor sechs Wochen hatte unter anderem im Landkreis Eichstätt das Hochwasser gewütet. Auch in Schwaben sind die Hochwasser-Folgen noch spürbar, etwa in Wertingen, wie eine BR-Recherche zeigt.

Unwetterzelle im Landkreis Haßberge

Eine örtliche begrenzte Unwetterzelle, die sich gegen 7 Uhr im Raum Hofheim im Landkreis Haßberge entladen hat, hat die Feuerwehr in Unterfranken auf Trab gehalten. Die Integrierte Leitstelle Schweinfurt zählte bis 11 Uhr 42 Einsätze.

Bei dem Gewitter hatte es nach Angaben der BR-Wetterredaktion in Hofheim in einer Stunde rund 35 Liter auf den Quadratmeter geregnet, stellenweise waren auch kleinere Hagelkörner dabei. Mehrere Bäume wurden umgeweht und fielen auf geparkte Autos oder Straßen und mussten von den Einsatzkräften geräumt werden. Außerdem liefen Keller voll, die die Feuerwehr nach und nach leerpumpt. Verletzt wurde der Leitstelle zufolge niemand. Der Sachschaden ist noch nicht absehbar.

Mit Informationen von dpa.