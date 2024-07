München: "Klassik am Odeonsplatz" wegen Unwetters abgebrochen

Artikel mit Video-Inhalten Videobeitrag

Ein schweres Gewitter hat das Klassik-Open-Air am Münchner Odeonsplatz zur Pause beendet - erst zum zweiten Mal in seiner Geschichte. Am Freitagabend spielte das BR-Symphonieorchester und hatte gerade etliche Teile von Wagners Walküre beendet.