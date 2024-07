Unwetter: Thurn und Taxis Schlossfestspiele abgebrochen

Die Thurn und Taxis Schlossfestspiele in Regensburg sind am Abend wegen schlechten Wetters abgebrochen worden. Zum Auftakt des Musikfestivals im Schloss St. Emmeram sollte die Oper Carmen von Georges Bizet in einer Freilicht-Inszenierung des Nationaltheaters Brünn aufgeführt werden. Der Innenhof des Schlosses, in dem die Bühne steht, wurde jedoch gar nicht erst geöffnet.

Besucher mussten Schlossgelände wieder verlassen

Die Premierengäste wurden kurz nach 20 Uhr per Durchsage aufgefordert, das Gelände aus Sicherheitsgründen zu verlassen. Starker Regen setzte ein. Zuvor hatte der Deutsche Wetterdienst vor schweren Gewittern im Süden und Osten Bayerns gewarnt.

Bis kurz vor Beginn war es ein schwül-warmer, sonniger Abend, den viele Besucher mit Getränken im Schlosspark oder im Restaurant-Zelt verbrachten. Auch langjährige Festspielgäste konnten sich nicht erinnern, dass jemals eine Veranstaltung abgebrochen werden musste.

Hoffen auf besseres Wetter am Samstagabend

Am Samstagabend gibt es einen regulären zweiten Termin für die Opernaufführung. Dass der heute abgesagte erste Termin nachgeholt werden kann, ist unwahrscheinlich. "Natürlich bin ich enttäuscht", sagte Schirm- und Hausherrin Gloria von Thurn und Taxis dem BR, "aber ich habe ja das Glück, dass es morgen nochmal kommt". Ihr weiterer Plan für den angebrochenen Abend, zu dem sie einige Gäste eingeladen hatte: "Wir spielen jetzt Karten."

Unter anderem war der frühere Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) zum Premierenabend gekommen. Bei den 20. Thurn und Taxis Schlossfestspielen treten bis 21. Juli unter anderem Andrea Berg, Kool & The Gang, der Cellist Hauser, Zucchero, Umberto Tozzi und in einer Operngala die Sopranistin Asmik Grigorian auf.