Holger Grießhammer: "Ich bin der Gegenentwurf zu von Brunn"

Am Ende war der Druck auf Bayerns SPD-Chef Florian von Brunn zu groß geworden: Nachdem ihm weite Teile der Landtagsfraktion in einer Kampfabstimmung das Vertrauen entzogen haben, will der 55-Jährige nicht mehr für das Amt als SPD-Fraktionschef kandidieren. Der Oberfranke Holger Grießhammer begrüßt diesen Schritt und würde den Posten gerne übernehmen.

Seit der Volljährigkeit in der Partei

Am Donnerstag gab Grießhammer bekannt, dass er sich für den Fraktionsvorsitz der SPD im Landtag bewirbt – als einziger Kandidat. Große Teile der Fraktion hätten ihn gefragt, ob er sich diese Position vorstellen könne.

"Ich traue mir das zu, weil ich mein halbes Leben mit Politik verbracht, früh Verantwortung übernommen und deshalb einen hohen Erfahrungsschatz in der Politik habe." Holger Grießhammer

Seit Oktober 2023 vertritt der 42-Jährige den Stimmkreis Wunsiedel/Kulmbach im Bayerischen Landtag. Zudem fungiert er als stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD-Landtagsfraktion, als Sprecher für Wirtschaft, Handwerk und Landesentwicklung sowie für den ländlichen Raum. Seine Karriere in der Partei begann im Jahr 2000.

Faszination für Gerhard Schröder

Mit 18 Jahren trat Holger Grießhammer in die SPD ein. Seine Begeisterung für die SPD geht aber noch weiter zurück: 1998 verfolgte er als Jugendlicher den Wahlkampf zwischen Helmut Kohl und Gerhard Schröder. "Schröder hat mir gefallen", erzählt der entspannte Holger Grießhammer im Interview mit BR24.

2001 wählten ihn die Genossen zum stellvertretenden Ortsvorsitzenden in Weißenstadt. 2008 wird er 2. Bürgermeister, 2019 Bezirksrat. Im vergangenen Jahr holt er sich die Fahrkarte in den Landtag. Sein Wahlergebnis: 16,2 Prozent der Stimmen. CSU-Politiker Martin Schöffel erzielte im Stimmkreis Wunsiedel/Kulmbach 46 Prozent.

Ein Teamplayer vom Land

Was den Führungsstil angehe, sei er ein Gegenmodell zu Florian von Brunn, meint Grießhammer: "Ich sehe mich als Teamplayer und denke zweimal nach, bevor ich etwas sage." Als Unternehmer habe er Führungsqualitäten. Holger Grießhammer ist Maler- und Lackierermeister mit eigenem Betrieb. Den führt ein Betriebsleiter. "Ich bin übrigens das einzige Gewerkschaftsmitglied in meinem Betrieb", erzählt er mit einem Lächeln. Um sein zweites Standbein, eine Alpakaherde, die "Rudolfstein-Alpakas", kümmere sich hauptsächlich seine Frau.

Mit ihr und den fünf Kindern im Alter zwischen 20 und acht Jahren lebt Holger Grießhammer in Weißenstadt. Die Familie habe seine Kandidatur nach langer Diskussion befürwortet. "Ich bin ein Dorfkind", betont der Oberfranke und kündigt an, als Fraktionsvorsitzender mehr Veranstaltungen seiner Partei in den Norden Bayerns holen zu wollen. Sein Credo:

"Wenn die Menschen nicht zur Politik kommen, muss die Politik zu den Menschen kommen." Holger Grießhammer

Ruhe in Fraktion bringen und Fluktuation stoppen

Holger Grießhammer bringt wenig auf die Palme, Impulsivität ist ihm fremd. Beste Voraussetzungen, um Ruhe in die Fraktion zu bringen. Er strebe ein gutes und konstruktives Miteinander an, auch mit den anderen Parteien. "Ohne AfD", betont Grießhammer, der für lösungsorientierte Oppositionspolitik stehe: "Ich bin kein ´Haudrauf`. Wir brauchen einen anderen Stil, einen anderen Sound in der SPD."

Seinen größten Kampf will er gleich am Anfang angehen: die Fluktuation der Mitglieder. Gemeinsam mit dem parlamentarischen Geschäftsführer wolle er jeden abholen, um dann gemeinsam weiterzumarschieren. Das Ziel: "Wir streben die Regierung an. Dafür müssen wir koalitionsfähig werden."

Grießhammer geht von breiter Unterstützung aus

Holger Grießhammer wird in vielerlei Hinsicht ein ungewöhnlicher SPD-Fraktionsvorsitzender sein, wenn er denn gewählt wird. Er hat keinen Hochschulabschluss und er ist Unternehmer. Ziemlich unüblich für jemanden in dieser Funktion, doch er geht von einer breiten Mehrheit in der Fraktion aus, die ihn an der Spitze sehen möchte. Voraussichtlich am Dienstag wird sich zeigen, ob das bodenständige Oberfranke für seine Parteigenossinnen und -genossen der richtige Nachfolger für den gescheiterten Florian von Brunn ist.