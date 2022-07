Truck Pull: Wer wird deutsche Meisterin im LKW-Ziehen?

"Ziag!" - "Schnelle Hände!" - "Jawoi, jetzt hastn!" - Mit diesen Ausrufen feuern die Vereinsmitglieder des Kraftsportfreunde Bayern e.V. Anita Bertsche beim Training an. Die 37-jährige zieht einen 8,3 Tonnen schweren LKW, nur mit Muskelkraft. Im vergangenen Jahr hat sie zum ersten Mal an einem Truck Pull-Wettbewerb teilgenommen. Die deutsche Meisterschaft in Neuötting im Landkreis Altötting ist ihr zweiter Wettkampf.

So funktioniert die Kraftsport-Disziplin "Truck Pull"

Zehn Frauen und 27 Männer nehmen am Samstag, den 16. Juli, an der Meisterschaft teil. Sie müssen sich in zwei Disziplinen beweisen: Im ersten Durchgang werden sie mit einem Geschirr vor den LKW gespannt und müssen ihn 25 Meter hinter sich herziehen. Dabei dürfen sie ein vorgespanntes Seil zu Hilfe nehmen. Im zweiten Durchgang steht der LKW 25 Meter von ihnen entfernt und sie müssen ihn zu sich heranziehen – wie beim Tauziehen. Frauen ziehen 8,3 Tonnen, Männer erst 15 und dann 12 Tonnen. Wer in der eigenen Gewichtsklasse am schnellsten ist, gewinnt den Meistertitel.

"Cool, dass man als Frau so viel schaffen kann"

Anita Bertsche hat schon vorab zu einigen ihrer Konkurrentinnen Kontakt über Instagram aufgenommen. Sie freut sich, dass sie über den Sport so viele Leute kennenlernt: "Wir Mädels haben alle den gleichen Schlag", erzählt sie lachend. "Ich finde es richtig cool, dass man als Frau so viel schaffen – so viele Tonnen bewegen kann." Sie habe aber auch das Gefühl, dass viele Frauen sich nicht an solche Arten von Kraftsport herantrauen würden.

Strongman-Sport noch nicht so bekannt

Woran das liegen könnte, weiß Anita Bertsche nicht. Vielleicht ist es die Sozialisierung, dass man immer zu hören bekommt: Mädchen heben keine schweren Sachen. Vielleicht auch die Angst vor Verletzungen oder davor, zu muskulös auszusehen? Viele Leute würden den Strongman- beziehungsweise Strongwoman-Sport auch einfach nicht kennen, meint Anita Bertsche. Sie findet das schade und hofft, dass durch Veranstaltungen wie die Truck Pull-Meisterschaft mehr Leute darauf aufmerksam werden – insbesondere auch mehr Frauen.

Deutsche Meisterschaft in Neuötting

Zuschauer sind bei der deutschen Meisterschaft im Truck Pull auf dem Festplatz in Neuötting ausdrücklich willkommen. Der Eintritt ist frei, vor Ort gibt es Verpflegung, eine Hüpfburg und eine gemeinnützige Spendenaktion. Die Wettkämpfe starten am Samstag um 13 Uhr. Der austragende Verein aus Haiming ist offizieller Trainingsstützpunkt der GFSA, der German Federation of Strengh Athletes. Vor der Truck Pull-Meisterschaft hat der Verein dieses Jahr auch schon andere Kraftsport-Wettbewerbe organisiert, bei denen beispielsweise Koffertragen eine Disziplin war.