Trotz Protest: Verlauf der Fulda-Main-Leitung steht fest

Weitere Bürokratie - ab 2031 in Betrieb

Damit steht der Korridor für die gesamte Fulda-Main-Leitung von Mecklar im hessischen Landkreis Hersfeld-Rotenburg nach Bergrheinfeld fest. Bei dem Teilstück zwischen Dipperz und Bergrheinfeld handelt es sich laut Bundesnetzagentur um den Abschnitt B der Hochspannungsleitung. Nach Abschluss der sogenannten der Bundesfachplanung folgt das Planfeststellungsverfahren.

2031 soll die Leitung in Betrieb gehen. Wie hoch die Kosten sind, ist aktuell noch nicht bekannt. Bei weiteren Info-Veranstaltungen will Netzbetreiber Tennet die Bevölkerung informieren, beispielsweise am 17. September in Zeitlofs und Wartmannsroth im Landkreis Bad Kissingen.

Protest gegen Stromtrasse durch Unterfranken

In den Regionen, durch die die Fulda-Main-Leitung führen soll, ist sie nach wie vor sehr umstritten. Während der Planungsphase hatte es in Unterfranken immer wieder Protest gegen die Stromtrasse gegeben. Kommunen hatten beispielsweise vorgeschlagen, die Trasse entlang der A7 verlaufen zu lassen.

Weitere Trassen waren im Gespräch

Neben dieser Variante gab es noch drei weitere Vorschläge: eine Trasse entlang der ICE-Strecke, eine Trasse entlang einer Gas-Trasse und eine Trasse, die südlich der Schwarzen Berge in der Rhön Richtung Münnerstadt und dann entlang der A 71 nach Bergrheinfeld führen sollte.

Befürchtungen: Eingriff in die Natur, Kosten für Stromkunden

Bei Info-Veranstaltungen hatten die Menschen ihre Bedenken geäußert, zum Beispiel in Grafenrheinfeld im Oktober vergangenen Jahres. Die Menschen halten die Pläne für den Netz-Ausbau für überdimensioniert und fürchten Einschnitte in die Natur. In manchen Gebieten müssen für den Bau der Strommasten zum Beispiel Bäume gefällt werden. Betroffene befürchten auch, dass letztlich die Stromkunden und -kundinnen über die Netz-Entgelte die Kosten für den Bau der Leitung mittragen müssen.

Aus ihrer Sicht müssten unter anderem auch die Zuleitungen von erneuerbaren Energiefeldern wie Solarparks oder Windkraftanlagen verstärkt und ein Komplettkonzept für die Energiewende konzipiert werden. Auch in den Landkreisen Bad Kissingen und Main-Spessart war der Unmut groß.

Bayerns Wirtschaftsminister Huber Aiwanger (Freie Wähler) hatte sich - anfangs - ebenfalls vehement gegen die Fulda-Main-Leitung ausgesprochen.

Hintergrund: Übertragungskapazität erhöhen

Weil der Anteil von Strom aus erneuerbaren Energien weiter steigt, ist das deutsche Strom-Netz oft überlastet. Zum Teil müssen Netz-Betreiber sogar Windparks oder Solar-Anlagen abschalten. Die neue Stromtrasse durch Hessen und Bayern soll da eine Lücke schließen – und die Übertragungskapazität erhöhen.