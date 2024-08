Polizei erschießt Frau in München – neue Einzelheiten bekannt

In München-Sendling ist am Montagabend eine Frau von Polizisten erschossen worden. Sie soll die Beamten mit einem Messer attackiert haben. Inzwischen hat die Polizei München weitere Einzelheiten bekannt gegeben – demnach sind mindestens vier Schüsse gefallen.

Polizei München: Frau zieht Messer und geht auf Beamte zu

Den Polizeiangaben zufolge hatte eine Zeugin eine Schlägerei am Goetheplatz beobachtet und anschließend eine Tatverdächtige verfolgt. Mit der U-Bahn ging es zur Implerstraße, wo beide ausstiegen. Die Zeugin verständigte die Polizei, die daraufhin zwei Streifen schickte.

Die Beamten trafen in einem Supermarkt direkt an der U-Bahnstation auf die Tatverdächtige, so die Polizei München weiter. Dort habe die Frau ein Messer gezogen und sei auf die Beamten zugegangen. Der Aufforderung, das Messer wegzulegen, sei sie nicht gefolgt.

Polizeibeamte geben vier Schüsse ab, Frau mehrmals getroffen

Laut Polizeipräsidium setzten die Beamten zuerst Pfefferspray ein und schossen dann. Zwei Polizisten machten laut den Ermittlern von der Schusswaffe Gebrauch und gaben insgesamt vier Schüsse ab. Die Verdächtige wurde mehrmals getroffen und starb noch am Einsatzort.

Bei der Frau handelte es sich um eine 31-jährige Münchnerin. In der Vergangenheit habe es gegen sie mehrere Anzeigen wegen Körperverletzung gegeben. Dreimal sei sie wegen Eigen- und Fremdgefährdung in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen worden. Die Leiche der Frau soll nach Angaben der Polizei im Laufe des heutigen Dienstags obduziert werden.

LKA ermittelt: War die tödliche Schussabgabe rechtmäßig?

Das bayerische Landeskriminalamt ermittelt nun, ob die tödliche Schussabgabe als letztes Mittel rechtmäßig war. Das ist bei allen Fällen von polizeilichem Schusswaffengebrauch so üblich.

(Mit Informationen von dpa)